حمله اسراییل به شبکه های خبری ؛ ایجاد وحشت برای عدم انتقال حقایق

به گزارش خبرگزاری مهر، جنگنده های رژیم صهیونیستی عصر روز گذشته در اقدامی مغایر با قوانین بین المللی ساختمانی را درمحله الرمال در مرکزغزه هدف یک فروند موشک قرار دادند که دفاتر مطبوعات عربی وجهانی از جمله شبکه های تلویزیونی العالم و پرس تی وی در این حمله آسیب دیدند.

بنا بر اطلاعات واصله در جریان این حمله نظامی دو خبرنگار فلسطینی زخمی شدند.

این ساختمان هشت طبقه در حالی هدف یک فروند موشک قرار گرفت که خبرنگاران حاضر در آن ضمانت هایی را مبنی بر عدم حمله به این ساختمان دریافت کرده بودند.

درهمین حال پرس تی وی در گزارشی اعلام کرد که ساختمان دفاتر شبکه های خبری فوق به رغم وجود 24 ساعته پروژکتورها در پشت بام به عنوان علامتی برای اینکه رسانه در این ساختمان مستقر است، مورد هدف قرار گرفت.

گفته می شود که خبرنگاران از پشت بام این ساختمان برای فیلمبرداری از حملات رژیم صهیونیستی به غزه استفاده می کردند.

انجمن روزنامه نگاران فلسطینی نیز در بیانیه ای حمله به دفاتر شبکه های تلویزیونی در غزه را محکوم و آن را خطری برای خبرنگاران میدانی دانست.

در این بیانیه آمده است: هدف از این حمله ایجاد رعب و وحشت در میان خبرنگاران به منظور جلوگیری از انتقال حقایق و جنایات رژیم اشغالگر است.

اتحادیه بین المللی روزنامه نگاران و کمیته حمایت از روزنامه نگاران و نهادهای روزنامه نگاری نیز خواستار حمایت از روزنامه نگاران فلسطینی شد. این اتحادیه خاطرنشان کرد: جلوگیری از ورود خبرنگاران خارجی به غزه بیانگر این است که رژیم صهیونیستی می خواهد بر جنایات خویش علیه غیر نظامیان و خبرنگاران سرپوش بگذارد.این اتحادیه همچنین خواستار مهار تجاوزات اسرائیل و اجازه عبور و مرور آزادانه خبرنگاران به غزه شد.

از آغاز تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه از هفتم دی تاکنون 4 خبرنگار در حملات ددمنشانه صهیونیست ها کشته شده اند.

نظامیان رژیم صهیونیستی نیز چند روز پیش درراستای نقض قوانین بین المللی و مصونیت خبرنگاران،"خضر شاهین" خبرنگار شبکه تلویزیونی العالم را بازداشت کردند.رژیم صهیونیستی ادعا کرده که دلیل بازداشت خبرنگار شبکه العالم انتشار اطلاعات غیرقابل انتشار بدون هماهنگی با گروه نظارت بر انتشار اخبار بوده است.

صهیونیستها هراس زیادی از انتشار آمار تلفات نظامی خود دارند و به همین دلیل تلاش زیادی برای سانسور این اخبار انجام می دهند.

خبرنگار شبکه " العالم" در سرزمینهای اشغالی در راستای وظیفه حرفه ای خود، خبر آغاز حمله زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه را شامگاه روز شنبه 14 دی و به موقع مخابره کرد و مقامات رژیم صهیونیستی که در جریان حمله به نوار غزه سیاست "سانسور خبری" را در پیش گرفته اند، از این بابت عصبانی شده و خضر شاهین و همکارش را به نقض قانون نظارت (سانسور) و انتشار بدون هماهنگی خبر حمله زمینی به غزه متهم و دوشنبه شب(15 دی) بازداشت کردند.

درهمین حال"علیرضا ملکیان"معاون اطلاع رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی کشورمان نیز اظهار داشت که این وزارتخانه خود را برای برگزاری یک کنفرانس بین المللی درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر حملات تجاوزکارانه خویش در غزه آماده می کند.