محمد سرافراز درباره حمله اخیر صهیونیستها به دفاتر شبکههای پرس تیوی و العالم در غزه به خبرنگار مهر گفت: اسرائیل دیشب یک موشک به برج الجوهر زد که تجهیزات پرس تیوی و العالم آنجا قرار دارد و امکان پخش مستقیم را برای خبرنگاران فراهم میکند. این ساختمان بسیار بلند است و خبرنگاران ما پشت بام آن میایستند و گزارش میدهند و پشت سر آنها تصاویر شهر پیداست.
وی در ادامه افزود: این حمله زمانی انجام شد که قطعنامه آتشبس شورای امنیت ساعت شش صبح روز جمعه صادر شده بود و رژیم اسرائیل خلاف قطعنامه عمل کرد. همچنین شبکههای انگلیسیزبان بعد از تصویب قطعنامه سکوت کردند و حملات و بمبارانهای نظامیان صهیونیست را پوشش ندادند، اما پرس تیوی به عنوان تنها شبکه انگلیسیزبان تمام وقایع را لحظه به لحظه انعکاس میدهد.
معاون برونمرزی صدا و سیما گفت: گرچه ساختمان الجوهر مورد حمله قرار گرفته اما پوشش زنده شبکههای پرس تی وی و العالم قطع نشده و ادامه دارد. البته در آن نقطه دچار مشکل شدیم، اما در مجموع پوشش زنده از نقاط مختلف غزه برقرار است. بیشتر به ساختمان خسارت وارد شده تا تجهیزات و خبرنگاران نمیتوانند از فراز برج گزارش بدهند. یکی دو نفر نیز مجروح شدند و تلفات جانی نداشتیم.
سرافراز درباره سانسور خبری شبکههای تلویزیون آمریکا گفت: شبکههای آمریکایی به شدت اخبار را سانسور کردند و از بمبارانها گزارش ندادند. چنین سانسوری درباره مسائل آمریکا هم اتفاق نیفتاده بود. صبح امروز خبرنگار پرس تی وی از وضعیت سانسور خبری در شبکههای تلویزیونی آمریکا گزارش داد. رسانههای انگلیسیزبان هم به این ترتیب عمل میکنند.
وی با اشاره به رسانههای ایتالیایی افزود: رسانههای ایتالیایی همیشه گزارشهایی از اشغالگران ارائه میکردند، اما آنها هم دچار سانسور خبری شدهاند و رسانههای اسرائیلی هم در زمانهای محدود و خیلی ضعیف رویدادها را منعکس میکنند. در مجموع کار خبری در غزه مشکل است، اما خبرنگاران ما تلاش خود را میکنند.
معاون برونمرزی ادامه داد: کمبود برق در غزه فعالیت تجهیزات فنی را دچار مشکل میکند، اما با وجود همه مشکلات فعالیت شبکههای پرس تی وی و العالم متوقف نشده و پوشش در سطح گسترده انجام میشود. با توجه به اینکه شبکه پرس تی وی تنها شبکه انگلیسیزبان است که وقایع را منعکس میکند، این روزها مخاطبان آن افزایش یافته است.
سرافزار گفت: حتی تعداد مخاطبان سایت شبکه پرس تی وی نیز روندی رو به رشد دارد و روز گذشته تعداد مخاطبان به 400 هزار نفر رسیده است. همچین ایمیلهای زیادی از نقاط مختلف دنیا به ما میرسد و تماسهای زیادی از پنج قاره دنیا داشتهایم.
معاون برونمرزی سازمان صدا و سیما درباره اقدامهایی که برای آزادی خضر شاهین خبرنگار شبکه العالم انجام شده نیز گفت: ما وکیل گرفتهایم و اقدامهای لازم برای آزادی وی انجام میشود. تمام مدارک روشن است که خبرنگار ما چگونه فعالیت میکرد.
