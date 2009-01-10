ترکیه در مناقشه گازی روسیه - اواکراین میانجیگری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "مهمت هیلمی گولر" در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ضمن بیان این مطلب گفت : مذاکراتی را با روسیه و اوکراین برای پایان دادن به مناقشه میان آنها داشته ایم.

به گفته وزیر منابع طبیعی ترکیه ، آنکارا همچنان به میانجیگری خود میان دو کشور ادامه می دهد و از همین رو مذاکراتی را با گازپروم ( شرکت و نفت گاز روسیه ) و نفت و گاز ( شرکت گاز اوکراین ) و همچنین وزیران انرژی دو کشور داشته ایم. علاوه بر این اقدامات با سفیر اوکراین در آنکار نیز مذاکره کرده ایم.

میانجیگری ترکیه در این مناقشه در حالی است که آمریکا نیز قصد دخالت در آن را دارد.

در این میان روسیه و اوکراین همچنان به سرزنش یکدیگر در این چارچوب ادامه می دهند و در همان حال از آمادگی خود برای پایان دادن به این دعوا سخن می گویند، بحرانی که به کمبود قابل توجه سوخت در اروپا در یکی از سردترین زمستانهای سال های اخیر تبدیل شده است.

روسیه که اوکراین را به پرداخت نکردن بهای گازمتهم کرده است،از اول ژانویه 2009، انتقال گاز از خط لوله اوکراین را به اروپا متوقف کرد. 80 درصد گاز روسیه از طریق این خط لوله به اروپا صادر می شود. گازپروم نیز از روز چهارشنبه 18 دی انتقال گاز ترانزیت به اروپا از طریق اوکراین را به طور کامل قطع کرد.