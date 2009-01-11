هنر اصیل ایرانی پرده خوانی مورد بی مهری قرار گرفته است

مرشد محمد احدی در گفتگو در حاشیه برگزاری پنجمین همایش سراسری تئاتر عاشورائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پرده خوانی یک هنر به شمار می آید در حالیکه وقتی را که به پرده خوانان می دهند کم است و مردم نیز وقت کافی برای دیدن این برنامه ها نمی گذارند.

وی اظهار داشت: گفتارهای پرده خوانی نیز کمتر شده و این امر محدویتها و مشکلات این هنر دیرپا را افزایش داده است.

وی با اشاره به اینکه پرده خوانی 366 صورت ( داستان ) دارد، خاطرنشان کرد: این صورتها برای هر روز از سال نیاز است و هنرمند پرده خوان باید مواردی تعیین شده در اجرای این هنر رعایت کند.

مرشد احدی به تفاوتهای میان تعزیه و پرده خوانی اشاره و اضافه کرد: در هنر پرده خوانی، هنرمند باید ایستاده حرف بزند در حالیکه تعزیه خوان باید حکایتها و روایتها را نقل کند.

این هنرمند تعزیه و پرده خوان یادآورشد: تعزیه خوانی و پرده خوانی ریشه تاریخی دارد و پیش از اسلام، اخبار را به صورت تعزیه از مکانی به مکان دیگر نقل می کردند و این هنر در زمان صفویه تقویت و در زمان قاجار به اوج خود رسید.

وی بیان داشت: اکنون نسخه هایی که در زمینه تعزیه وجود دارد، هر کس در هر دیار بنا به قریحه خودش متن آن را نوشته و شعارش را سروده است و بیشتر نسخه های تعزیه کم و بیش از یک روال تاریخی پیروی می کنند.

احدی اضافه کرد: تعزیه نیز همانند هنر نمایش به درک درستی نیاز دارد و بازیگر تعزیه باید نقش را به گونه ای اجرا کند تا برای مخاطب بارو پذیر باشد.

وی با انتقاد از متولیان برگزاری پنجمین جشنواره سراسری تئاتر عاشورائیان در گلستان گفت: در طراحی پوستر این جشنواره نامی از پرده خوانی قید نشده و این مورد در سال گذشته نیز تکرار شده بود.

پنجمین جشنواره سراسری تئاتر عاشورائیان با شرکت 11 گروه نمایشی روز شنبه در استان گلستان آغاز شد و تا روز سه شنبه ادامه دارد.