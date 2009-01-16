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۲۷ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۲۶

مقدماتی جام ملتهای آسیا- قطر/

تیم ملی فوتبال 5 بهمن عازم تایلند می شود/ همراهی احتمالی یک لژیونر

تیم ملی فوتبال 5 بهمن عازم تایلند می شود/ همراهی احتمالی یک لژیونر

تیم ملی فوتبال کشورمان به منظور انجام دومین دیدار خود در چارچوب مسابقات جام ملتهای آسیا مقابل تایلند پنجم بهمن ماه عازم این کشور خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی 23 بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان برای دیدار مقابل تایلند در پایان هفته بیست وسوم رقابتهای لیگ برتر که 4 بهمن ماه برگزارخواهد شد، از سوی کادر فنی اعلام می شود و ملی پوشان کشورمان بدون برگزاری حتی یک جلسه تمرین، شامگاه 5 بهمن تهران را به مقصد بانکوک ترک خواهند کرد.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و تایلند روز9 بهمن ماه در ورزشگاه راجامانگالای شهربانکوک تایلند وبه قضاوت "والنتین کووالنکو" داور ازبکستانی برگزارخواهد شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین دیدارخود درگروه پنجم مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا با 6 گل تیم سنگاپور را شکست داد تا با 3 امتیاز درصدر جدول این گروه قراربگیرد. تیم کشورمان در این مسابقات با تیم های سنگاپور، تایلند و اردن همگروه است.

کد مطلب 816913

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