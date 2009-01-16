شناسایی تکنیکی جدید برای تبدیل اتمهای گازی به ابرجامدات

به گزارش خبرگزاری مهر، فیزیکدانان انستیتوی کوانتوم سازمان ملی استانداردها و فناوری و دانشگاه مریلند موفق به شناسایی تکنیک جدیدی برای به دام انداختن اتمهای گازی خاص و تبدیل آنها به ابرجامداتی شده اند که می تواند درک آسانتری از ابرجامدات را درپی داشته باشد.



یافته دانشمندان حاکی از روشی برای تبدیل اتمهای بوسون یا همان عناصر همچگال "بوس- انیشتن" به یک ابرجامد است که حالت نامتعارفی از ماده به شمار می رود و می تواند همزمان به عنوان یک جامد و یک ابرمایع فاقد اصطکاک رفتار کند.



دانشمندان معتقدند درک ابرجامدی که از هم کنشی ضعیف اتمهای گازی شکل گرفته باشد ساده تر بوده و نقش مهمی در میزبانی مواد کوانتومی نوین ایفا می کند، موادی که خواص نامتعارف و مرموزشان می تواند موجب بسط و گسترش دانش فیزیک شود.



به گفته محققان در این تکنیک جدید برای شناسایی ابرجامدات از به دام انداختن و محصور کردن دو گونه از اتمهای فوق سرد نظیر اتمهای روبیدیوم و سدیم در یک شبکه نوری استفاده شده که موجب قرار گیری اتم ها در موقعیتهای منظم می شود.



بر اساس گزارش ساینس دیلی، دانشمندان معتقدند اکنون با استناد به نتایج بدست آمده می توان وجود همزمان دو خاصیت به نظر ناسازگار از حالتهای مواد را تایید کرد که زمینه ساز شناخت بهتر مواد کوانتومی نوین به شمار خواهد رفت.

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