مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی آذربایجان غربی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مرکز با امکانات مدرن و تجهیزات پیشرفته صرف اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار احداث شده است.
با بهره برداری از این مرکز تحقیقاتی، امکان انجام کارهای پژوهشی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دانشجویان تسهیلات تکمیلی و محققان دانشگاهی در رشته های علوم پزشکی فراهم شده است.
این مرکز تحقیقات دارای اتاق کشت سلولی، تجهیزات مدرن نیز نظیر تکثیر ماده ژنتیکی و دستگاه آنالیز بسیار دقیق مواد شیمیایی و سانتریفیوژهای ضعیف شده مختلف و نیز دستگاههای تهیه آب فوق خالص و تجهیزات تهیه بافت است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز در راس هیئتی به منظور بازدید و بهره برداری از 19 طرح بهداشتی ،درمانی آذربایجانی غربی به این استان سفر کرده است.
کلنگ زنی مجتمع ورزشی 450 نفره خواهران در ارومیه ، کلنگ زنی آزمایشگاه رفرانس ارومیه واقع در خیابان شفا از دیگر برنامه های باقر لنکرانی در سفر یکروزه به این استان است.
وزیر بهداشت تا دقایقی دیگر درهمایش مشارکت شوراها و دانشگاه علوم پزشکی در راستای ارتقا سلامت حضور یافته و سخنرانی می کند.
حضور در جلسه کارشناسی با شرکت مسئولان، اعضای هیئت رئیسه و مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی و بازدید از مراکز آموزشی درمانی، شهید مطهری، طالقانی و سید الشهدا ارومیه از دیگر برنامه های وزیر بهداشت در سفر یکروزه خود به ارومیه است.
وی شامگاه امروز در پایان سفر خود با اصحاب رسانه گفتگو خواهد کرد.
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