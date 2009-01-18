آب شرب شیرین برای 14 روستای بهاباد تامین می شود

اکبر محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: عملیات اجرایی ایستگاه آب شیرین کن بهاباد با هدف تامین آب شرب با کیفیت با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی و کمک مالی کارخانه سنگ آهن چادرملو از ابتدای سال جاری آغاز شده که در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: اولین ایستگاه آب شیرین کن بهاباد نیز با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال با دبی پنج لیتر بر ثانیه در سال 85 به بهره برداری رسیده است.

محمدی زاده یادآور شد: با بهره برداری از اولین ایستگاه آب شیرین کن بهاباد، با توجه به بعد مسافت منطقه جلگه جهت تامین آب شرب مشترکین با مشکل روبرو بودند که با بهره برداری از دومین ایستگاه، این مشکل برطرف خواهد شد و 100 درصد جمعیت این شهر تحت پوشش آب شرب با کیفیت مطلوب قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: ایستگاه دوم آب شیرین کن بهاباد، آب شرب با کیفیت برای قسمتهای جلگه شامل 14 روستا با جمعیتی بالغ بر پنج هزار و 500 نفر را تامین می کند.

این مسئول ادامه داد: 40 درصد جمعیت بهاباد در روستاهای یاد شده قرار دارند که با بهره برداری از این ایستگاه، کل جمعیت این روستاها از آب نوشیدنی سالم و شیرین بهره مند می شوند.

به گفته وی، در حال حاضر 14 هزار نفر تحت پوشش آبفای بهاباد قرار دارند و آب شرب مشترکین از سه حلقه چاه با توان تولیدی 90 لیتر بر ثانیه تامین و با شبکه ای به طول یکصد کیلومتر توزیع می شود.

محمدی زاده با اشاره به سه هزار و 850 مشترک این شهر افزود: آب شرب مشترکین این شهر در مخزنی با ظرفیت سه هزار متر مکعب ذخیره می شود که در زمان قطعی آب، توان تامین 24 ساعت از آب شرب مورد نیاز مشترکین را داراست.