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۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۲۹

7 کشته و زخمی در تصادف محور مریوان - سنندج

7 کشته و زخمی در تصادف محور مریوان - سنندج

سنندج - خبرگزاری مهر: به علت برخورد یک دستگاه مینی بوس با یک سواری سمند در محور مریوان - سنندج 5 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صبح امروز و به علت وقوع تصادف در کیلومتر 45 محور مریوان - سنندج و برخورد یک دستگاه مینی بوس با سواری خودروی سمند 5 سرنشیتن خودروی سواری کشته و 2 نفر دیگر از سرنشینان خودروی مینی بوس به شدت مجروح شدند.

به گزارش پلیس راه استان علت اصلی تصادف انحراف به چپ خودروی سواری سمند بوده و بررسی ها برای علت اصلی این تصادف همچنان ادامه دارد.

همچنین پلیس راه استان با اعلام اینکه عبور و مرور در جاده های کردستان به علت لغزندگی باید با احتیاط کامل انجام شود از رانندگانی که قصد عبور از این مسیر را دارند توصیه کرد که وسایل نقلیه خود را به امکانات ضروری از جمله زنجیر چرخ مجهز نمایند.

کد مطلب 820942

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