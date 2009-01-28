"اندیشه انتظار" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که درباره اندیشه انتظار و شناخت و چگونگی حکومت آن حضرت تهیه شده اشاره‌ای به روایات پیامبر و امامان معصوم دارد که انتظار فرج را در زمان غیبت کبری، یک امر عبادی دانسته‌ و تلاش کرده‌اند یاران خویش را در چنین حالتی نگه‌دارند.

ولادت قائم آل محمد، در انتظار مصلحی بزرگ، مصلح بزرگ در قرآن، بشارتها و پیش‌گویی‌ها در روایات، غیبت صغری، آیین منتظران در غیبت ‌کبری، عنایت‌های قائم ‌آل‌‌محمد، سوء استفاده از عقاید مهدویت، دیدگاه‌ها درباره تشرف، اماکن و مساجد منسوب به حضرت مهدی، علائم ظهور و حکومت جهانی قائم آل‌محمد عناوین فصلهای مختلف این کتاب هستند .

کتاب "اندیشه انتظار، شناخت امام عصر(عج) و چگونگی حکومت جهانی صالحان" در 1500 نسخه و 528 صفحه منتشر شده است .