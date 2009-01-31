محکمه صالحی برای رسیدگی به جنایات صهیونیستها وجود ندارد

دکتر یوسف مولایی، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از ساختارهای حاکم بر سیستم حقوقی نظام بین الملل، عملی شدن محاکمه سران رژیم صهیونیستی به واسطه انجام جنایات جنگی به ویژه در جریان تجاوز اخیر به نوار غزه را موضوعی پیچیده و دور از دسترس توصیف کرد.

وی افزود: با بررسی اجمالی و مروری جزئی بر نهادهای حقوقی متنفذ در نظام بین الملل در می یابیم که محکمه صالحی که توان و ظرفیت رسیدگی به جنایات سران اسرائیل در ابعاد مختلف را داشته باشد وجود خارجی نداشته و این مسئله به گونه ای خاص با اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد درآمیخته است.

این استاد دانشگاه با تشریح سازو کاری که برای محاکمه سران جنایت کار رژیم صهیونیستی مورد نیاز است ادامه داد: در این زمینه باید همانند آنچه در خصوص جنایتکاران یوگسلاوی سابق رخ داد دادگاهی ویژه برای رسیدگی به جنایات سران رژیم صهیونیستی تشکیل شود که شکل گیری چنین محکمه ای نیز محتاج پیگیری یک کشور یا تمام اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود.

این حقوقدان درباره ظرفیت دیوان بین المللی لاهه برای رسیدگی به این موضوع نیز یادآور شد: نباید از یاد برد که صلاحیت و ظرفیت دیوان کیفری بین الملل بسیار محدودتر از آن است که بخواهد به محاکمه سران رژیمی چون اسرائیل با برخورداری از حمایتهای گسترده کشورهای غربی بپردازد.

مولایی در پایان نتیجه گرفت که با توجه به موارد مذکور محاکمه سران رژیم صهیونیستی در دادگاههای بین المللی هر چند که اقدامی لازم و ضروری است اما در عین حال پیچیده و بسیار دشوار خواهد بود.



