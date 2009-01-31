به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور جامعه دانشگاهی و حوزوی برگزار می شود کتاب "جریان شناسی انتقادی عرفانهای نوظهور" نوشته حجت الاسلام مظاهری سیف رونمایی خواهد شد.

در بخش اول که سه فصل کتاب را نیز شامل می شود به بررسی افکار سای بابا، وین دایر، کریشنا مورتی، مرلین متسون ، دالایی لاما و همچنین بررسی تطبیقی شش مکتب عرفانی شمینیسم، تائوئیسم، بودیسم، هندوئیسم، عرفان مسیحی و عرفان اسلامی می پردازد.

نویسنده این کتاب در بخش دوم معنویت گرایی پست مدرن را مورد توجه قرار داده و به نقد عرفان تی ام، اندیشه اوشو، افسانه معنویت پائولوکوئیلو، عرفان فالون دافا و عرفان سرخپوستی پرداخته است.

این کتاب در دو بخش و هشت فصل به جریان شناسی عرفانهای نوظهور اختصاص دارد .

این نشست روز دوشنبه 14 بهمن ماه ساعت 16 در محل فرهنگسرای رسانه واقع در میدان ولیعصر (عج)، ابتدای بلوار کشاورز، جنب پایگاه انتقال خون، پلاک 28 برگزار می شود.