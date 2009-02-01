مهدی لبیبی درباره برنامههای نوروزی رادیو تجارت به خبرنگار مهر گفت: نمایشهایی را با محوریت اقتصادی به سرپرستی راضیه مومیوند برای ایام نوروز ضبط کردیم. این نمایشها تولید شبکه است و در ایام نوروز صبح و عصر روی آنتن رادیو تجارت میرود. در نمایشها بازیگران حرفهای بازی کردند.
وی در ادامه افزود: پخش گزارشهای متنوع از توانمندی اقتصادی هر استان که هر یک از مراکز تهیه کردهاند از دیگر برنامههای نوروزی است. هدف از پخش این گزارشها آشنایی شنوندگان با مسائل اقتصادی هر استان است. برنامههای روتین نیز متناسب با ایام عید روی آنتن میرود.
مدیر رادیو تجارت خاطر نشان ساخت: با توجه به کاهش قیمت نفت، وضعیت بودجه در سال آینده تغییر میکند و ما در ایام نوروز سعی داریم اطلاعرسانی مناسبی در این باره داشته باشیم، چرا که هدف رادیو تجارت اطلاعرسانی مناسب از برنامههای اقتصادی است.
لبیبی در پایان خاطر نشان ساخت: رادیو تجارت در ایام نوروز علاوه بر پخش برنامههای متنوع، در زمینه وضعیت راه هم اطلاعرسانی میکند. همچنین علاقمندان میتوانند نظراتشان را از طریق سایت به ما منتقل کنند.
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