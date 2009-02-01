ارتشیان در تاریخ انقلاب نقشی ماندگار آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی پیش از ظهر امروز در مراسم یادواره شهدای ارتش شهرستان ملکان اظهار داشت: جنگ تحمیلی از سوی استکبار برای براندازی نظام طراحی شده بود اما نیروهای نظامی از جمله ارتش با مقابله جانانه خود تمام نقشه های دشمنان را نقش بر آب کردند.
وی ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی که تحمل پیروزی ایران را نداشتند با پیروزی انقلاب فعالیتهای گستردهای را در راستای براندازی نظام آغاز کردند که به فضل الهی و با ایمان راسخ جوانان این مرز و بوم با ذلت و خواری شکست خورده و به جایی نرسیدند.
بیگی اظهار داشت: نیروهای ارتشی همراه و همگام با دیگر نیروها و قشرهای مردمی در طول هشت سال دفاع مقدس حماسههای جاوید و ماندگار از خود به یادگار گذاشتند و سهم بزرگی در پیروزی جنگ برای خود رقم زدند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم آذربایجان شرقی و تبریز در پیروزی انقلاب افزود: قیام 29 بهمن سال 56 که توسط مردم تبریز به وقوع پیوست، روح تازهای به کالبد انقلاب دمید و روند پیروزی این انقلاب شکوهمند را تسریع بخشید.
بیگی تصریح کرد: این قیام خونین مردم تبریز در حقیقت حادثهای بسیار مهم در تاریخ انقلاب اسلامی محسوب میشود که از بسیاری از خط قرمزهای رژیم پهلوی عبور کرد و نقشی ماندگار از آن دیار در یادها و ذهنها به یادگار گذاشت.
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: این قیام تاثیرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی ایران از مسجد «قزللی»شهر تبریز آغاز شد و نقطه عطفی در تاریخ پیروزی انقلاب به عنوان وحدت با دیگر شهرها از خود به جای گذاشت.
بیگی جانفشانیهای مردم دلیر و انقلابی آذربایجان را در فعالیتهایی که به پیروزی نهضت امام خمینی (ره ) انجامید، بیهمتا خواند و گفت: در شرایطی که رژیم منحوس پهلوی به پشتیبانی استکبار جهانی تا بن دندان مسلح شده بود و کوچکترین فعالیت انقلابی را در زیر نظر داشته و در نطفه خفه میکرد، مردم تبریز با لبیک به مقتدای خود قیام کرده و نخستین گام را در راستای سرنگونی رژیم ستمشاهی برداشتند.
وی با بیان اینکه مرور تاریخ انقلاب در آذربایجان به وضوح جلوهگر پرچمداری مردم تبریز در جریان حرکتهای انقلابی است، اظهار داشت: این خطه شهیدپرور و انقلابی همواره در تاریخ کشور عزیزمان ایران تاثیرگذار بوده و امید است همچنان نقش خود را به خوبی و شایستگی نامش ایفا کند.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر صیانت دستاوردهای 30 ساله انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) افزود: پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 و نهادینه شدن نظام اسلامی، توانست معادلات جهانی را برهم زده و با وجود تهدیدهای ریز و درشت دشمنان در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به موفقیتهای شگرفی دست یابد.
نظر شما