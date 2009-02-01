تهدیدات رژیم صهیونیستی با هدف بهره برداری تبلیغاتی صورت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، طاهر النونو در واکنش به تهدیدات رژیم صهیونیستی مبنی بر از سرگیری حملات در غزه اظهار داشت: دولت منتخب فلسطین اظهارات تجاوزکارانه سران رژیم صهیونیستی از جمله "زیپی لیونی" و "ایهود اولمرت" را محکوم می کند.

وی در ادامه گفت که ادعای رژیم صهیونیستی در مورد حملات موشکی مبارزان فلسطینی با هدف توجیه کردن تشدید تجاوزگری های این رژیم و از بین بردن تلاش های مصر برای تثبیت آتش بس درغزه و تحت فشار گذاشتن ملت فلسطین برای پذیرش شروط اسرائیل صورت می گیرد.

النونو افزود: ادعاهای اسرائیل که در راستای اهداف انتخاباتی صرف مطرح می شود بی پایه و اساس است.

لازم به ذکر است که کابینه رژیم صهیونیستی در نشست امروز خود تهدید کرد که حملات وحشیانه خود را علیه حماس از سر خواهد گرفت وحمله آینده نابرابر خواهد بود.