اجرای پژوهشهای کاربردی از اساسی ترین برنامه های وزارت علوم است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، منصور کبگانیان معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امروز در سی و هفتمین گردهمایی معاونان پژوهشی و فن آوری دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و پارکهای علم و فناوری کشور که در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان در حال برگزاری است به اهمیت کاربردی کردن پژوهشها اشاره کرد و گفت: کشور به پژوهشهای بنیادی در علوم مهندسی، علوم انسانی، پزشکی و علوم پایه نیازمند است و کاربردی کردن پژوهشها باعث پایداری و پیشرفت می شود.

وی افزود: وقتی پژوهشی کاربردی شود به فناوری و صنعت تبدیل و در نهایت به حل مشکلات کشور منجر می شود.

کبگانیان اعلام کرد: اجرای پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعه ای در سطح ملی و بین المللی از جمله برنامه های اساسی مراکز آموزش عالی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: تاکنون فعالیتهای زیادی برای کاربردی کردن پژوهش در کشور انجام شده به طوری که علاوه بر افزایش پژوهشها بخش مهمی از بودجه آنها نیز در اعتبارهای داخلی دستگاه های مورد نیاز گنجانده شده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: تاکنون فعالیتهای زیادی برای کاربردی کردن پژوهش در کشور انجام شده است به طوری که علاوه بر افزایش پژوهشها، بخش مهمی از بودجه آنها نیز در اعتبارهای داخلی دستگاههای مورد نیاز لحاظ شده است.

منصور کبگانیان با اشاره به بودجه پژوهشی کشور، اعلام کرد: اعتبارات تحقیقاتی و پژوهشی ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بالغ بر پنجاه و سه و نیم میلیارد تومان است.

منصور کبگانیان با اشاره به دستاوردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت نهم عنوان کرد: تدوین سند توسعه پژوهش و فناوری کشور، تدوین دوازده RFP سند توسعه علمی کشور، تدوین طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور از مهم‌ترین دستاوردهای وزارت علوم در سه سال گذشته است.

وی همچنین، راه‌اندازی دبیرخانه شورای عالی عتف در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب کمیته‌های دوازده گانه در شورای عالی عتف، راه‌اندازی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، انعقاد تفاهمنامه بین ISI و ISC را از دیگر اقدامات وزارت علوم در این سه سال برشمرد.