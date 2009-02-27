ارائه روشی نو در تولید انبوه نانوذرات فلزی خالص در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این روش از فناوری ذوب تعلیقی الکترومغناطیسی همراه با فرآیند چگالش بخار استفاده شد از این رو تحت عنوان چگالش بخار تعلیق الکترومغناطیسی (Electromagnetic Levitational Gas Condensation, ELGC) نامگذاری شده است.

در این روش نمونه فلزی در میدان مغناطیسی یک کویل القایی متصل به منبع تغذیه فرکانس رادیویی به طور معلق درآمده و به تدریج ذوب و بخار می‌شود. سپس بخارات گازی توسط جریان گاز خنثی چگالش یافته و در محفظه نگهدارنده ذخیره می‌شوند. از مزایای اصلی این روش در مقایسه با سایر روشهای تولید نانوذرات فلزی می‌توان به قابلیت تولید نانوذرات بسیار خالص با سرعت تولید بالا (از حدود چند گرم در ساعت تا چند صد گرم در ساعت بسته به نوع فلز) اشاره کرد.

به کمک روش ELGC تاکنون نانوذرات فلزاتی نظیر آلومینیم، مس، روی و آهن با موفقیت تولید شده‌ است. نانوذرات تولیدی به شکل کاملا کروی و با توزیع اندازه ذرات باریک هستند. روش ارائه شده به سادگی برای تولید صنعتی نانوذرات فلزات و آلیاژها، ترکیبات بین فلزی و نیز اکسیدها قابل کاربرد است.

این پژوهش با حمایت مالی موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی در چارچوب یک پروژه صنعتی با مدیریت دکتر احمد کرمانپور و مشاوره دکتر محمد حسن عباسی از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان و همکاری آقای مهندس کامران صائبی انجام شد و بخشهایی از آن در قالب پروژه های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشجویان دانشکده تکمیل شده است.

طرح فوق در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به شماره 49981 به ثبت رسیده و برخی از جزئیات آن برای تولید نانو ذرات آهن در مجله Materials Letters (جلد 63، شماره 5، صفحات 577-575، سال 2009) منتشر شده است.