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۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۹

" جی جی اس" خبر داد:

علاقه مندی شرکت نفتی آمریکایی به سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران

علاقه مندی شرکت نفتی آمریکایی به سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران

موسسه جهانی نقشه برداری " جی جی اس" نروژ از علاقه مندی یک شرکت نفتی آمریکا به سرمایه گذاری در بخش انرژِی ایران در منطقه خلیج فارس خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مدیر موسسه نقشه برداری جهانی "جی جی اس" نروژ که در زمینه نفت و گاز به شرکتهای نفتی بزرگ دنیا خدمات می دهد، از علاقه مندی یک شرکت نفتی آمریکا برای سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز غیر ساحلی ایران در خلیج فارس خبر داد.

" نات اورژوئن" افزود: این شرکت آمریکایی خواستار نتایج تحقیق این موسسه در مورد ذخایر انرژی ایران در خلیج فارس شده است درصورتی که چنین اقدامی از شرکتهای نفتی آمریکایی تا 6 ماه پیش و در زمان ریاست جمهوری بوش کاملا بعید به نظر می رسید.

این در حالی است که خبرگزاری رویترز در تحلیل خود، این اقدام شرکت نفتی امریکا را پی آمد استراتژی نرم تر باراک اوباما در قبال ایران خواند بطوری که وی چندی پیش از آمادگی آمریکا برای تعدیل روابط تجاری با ایران خبر داده بود. 

کد مطلب 839775

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