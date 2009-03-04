شیب تند لایحه هدفمند کردن یارانه ها مهار می شود

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: بر اساس نظر اغلب اعضای کمیسیون ویژه، تغییر ناگهانی قیمت ها ممکن است بر فضای اقتصادی کشور تاثیر ناطلوب گذارد.

وی در عین حال با بیان اینکه اعضای کمیسیون ویژه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با اصل موضوع مخالف نیستند، ادامه داد: البته به منظور آمادگی افکار عمومی برای اجرای این طرح برای هدفمند کردن یارانه ها در سال‌های آتی، شیب اصلاحات انجام شده چندان نیز کند نبوده است.

فرهنگی با بیان اینکه در اصلاحات انجام شده هم نظر دولت و هم مصالح عمومی مد نظر قرار گرفته است، تصریح کرد: به عنوان مثال قیمت پیشنهادی گازوییل در لایحه دولت 350 تومان آورده شده بود که در بازبینی صورت گرفته، قیمت پیشنهادی کمیسیون ویژه 100 تومان اعلام شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه امکان دارد هرگونه شتاب زدگی در تعیین قیمت‌ها به ویژه در زمینه حامل های انرژی موجب افزایش چند لایه قیمت ها شود، توضیح داد: افزایش ناگهانی قیمت محصولی چون گازوییل که هم در مراکز تولید، هم در عرصه حمل و نقل نیز در مرحله توزیع کالا مورد استفاده قرار می گیرد به طور حتم موجب افزایش قیمت در هر یک از بخش های یاد شده شده و در نهایت بهای یک کالا را تا چند برابر افزایش می دهد.

فرهنگی تصریح کرد: اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها برای سال نخست با مشکلاتی همراه خواهد بود اما با گذشت زمان افکار عمومی از نظر روانی به این طرح آمادگی می یابند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به اینکه آیا مباحث اخیر در خصوص عدم اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه ها به دلیل نزدیکی به انتخابات است گفت: مسلما" اجرا یا عدم اجرای این لایحه ربطی به انتخابات ندارد زیرا طرح تحول اقتصادی به آن میزانی در سال 88 اجرا می شود که مجلس مقدار آن را در بودجه تعیین کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: کار کمیسیون ویژه زمانی نهایی خواهد شد که تکلیف لایحه بودجه سال اینده در مجلس روشن شود.

در ادامه گفتگو با محمد حسین فرهنگی، نظر وی در خصوص "غیرکارشناسی" خواند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و مخالفت های موجود در این زمینه از جمله سخنان اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرسیده شد که وی گفت: برای بررسی این لایحه در کمیسیون ویژه، علاوه بر نظر نمایندگان مجلس از نظر تمام دست اندرکاران دولتی و حتی صاحب‌نظران مطرح اقتصادی کشور نیز استفاده می شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر ادامه داد: به نظر من نظر سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص غیرکارشناسی است و این سازمان باید در صورت تصویب این لایحه در مجلس به شیوه حسن اجرای آن نظارت کند.