قادری: زیره سبز در بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی تربت حیدریه کشت می شود

علیرضا قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشت زیره سبز از اواسط آذر آغاز و تا اواسط اسفند ادامه دارد، اظهار کرد: میزان بذر مصرفی در کاشت به روش دستی ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار است و پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۳۰۰ هکتار سطح زیرکشت زیره در سطح شهرستان داشته باشیم.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه با اشاره به اینکه بعد از مرحله کاشت در صورتی که نزولات جوی زیاد باشد نیاز به آبیاری نیست، اما در شرایط خشکسالی بعد از مرحله کاشت یک مرتبه آبیاری و سپس در اسفند و فروردین ماه آبیاری نوبت دوم و سوم انجام می‌گیرد.

وی گفت: زیره نسبت به علف‌های هرز بسیار حساس است و بهتر است به صورت وجین دستی باعلف‌های هرز مبارزه شود از نظر آفات و بیماری‌ها به ویژه تریپس و بیماری‌ها قارچی نیز نیاز به مدیریت دارد.

قادری افزود: برداشت زیره در اوایل خرداد به صورت دستی یا مکانیزه آغاز می‌شود و میزان عملکرد محصول حدود ۵۰۰ تا بیش از ۱۰۰۰ کیلوگرم در هکتار بسته به شرایط متغیر است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: این محصول با نیاز آبی کم و مقاومت نسبی در برابر شوری خاک و آفات، گزینه مناسبی برای کشت در شرایط اقلیمی منطقه محسوب می‌شود.همچنین با توجه به مصرف محدود کود و سموم شیمیایی در کشت آن، زیره سبز به عنوان یک محصول سالم شناخته می‌شود که بازارپسندی خوبی در بازارهای داخلی و خارجی دارد، همچنین زیره سبز گیاه دارویی با طبع گرم است و سرشار از ویتامین سی است که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند