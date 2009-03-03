نحوه عزل و نصب مدیران در کرج باید تغییر کند

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: نگاه به جایگاه مسئولیتی و مدیریتی در شهرستان کرج غلط بوده و این امر در زیرساختهای مدیریت شهری نیز نمایان است.

وی ادامه داد: بسیاری از عزل و نصبها در این شهرستان دو میلون نفری بر پایه نظام شایسته سالاری و عملکرد مسئولان نبوده است بلکه مذاکرات پشت پرده حرف اول را در این امر می زند.

فاطمه آجرلو افزود: نحوه عزل و نصب مدیران دستگاه های مختلف در این شهرستان برپایه ضوابط نبود و در بسیاری موارد دیده شده است برای روی کار آوردن مسئولی در یک سمت مهم می ‌گویند چون این فرد در ستاد انتخاباتی کاندیدای مورد نظر فعالیت داشته است، باید در سمتی مهم مشغول به کار شود.

وی در ادامه سخنان خود به لابی‌های موجود در بین مدیران دستگاه‌ های اجرایی در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: متأسفانه نظام شایسته سالاری در انتخاب مدیران کرج هنوز محقق نشده است و تعیین مدیران بر سرلابی‌های گوناگون انجام می‌شود.