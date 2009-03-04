پارلمان کویت در آستانه انحلال قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، یک منبع آگاه اعلام کرد : " شیخ صباح الاحمد الصباح " امیر کویت در پی سیل انتقادات و استیضاح هایی که از سوی نمایندگان پارلمان علیه نخست وزیر این کشور ارائه شد، در نظر دارد طی دو روز آتی پارلمان ( مجلس الامه ) کویت را منحل کند.

به گزارش این منبع خبری امیر کویت در نظر دارد بعد از صدور دستور انحلال پارلمان، دعوت به برگزاری انتخابات پارلمانی طی دو ماه آتی بکند.

منبع مذکور در ادامه خاطر نشان کرد : کویت اوضاع سیاسی سخت و دشواری را پشت سر می گذراند و هیچ راهی به جز برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور به منظور ایجاد وضعیت جدید سیاسی وجود ندارد.

جمعی از نمایندگان وابسته به جنبش قانون اسلامی دوشنبه گذشته استیضاح " شیخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح " را به اتهام سوء مدیریت و مخالفت با قانون اساسی و شکست در اتخاذ سیاست های مالی و اقتصادی راهگشا و سودمند خواستار شدند.

پیش از آن نیز یکی دیگر از نمایندگان اسلام گرای پارلمان کویت نیز خواستار استیضاح نخست وزیر دولت کویت به اتهام استفاده کارکنان دفتر از بیت المال شد.

این برای اولین بار است که نخست وزیر کویت در یک زمان دوبار با استیضاح مواجه می شود.

یک سال پیش نیز امیر کویت به منظور پایان دادن به اختلافات موجود بین نمایندگان و نخست وزیر پارلمان این کشور را منحل کرد.

همچنان که در نوامبر گذشته اقدام برای استیضاح نخست وزیر منجر به کناره گیری وی از دولت شد اما بعد از آن امیر کویت نخست وزیر کنونی را مامور به تشکیل کابینه جدید کرد.