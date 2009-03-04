شورای راهبردی توسعه شهر گرگان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابراهییم کریمی صبح چهارشنبه در نشست با صاحبنظران در گرگان افزود: ترافیک، ساماندهی مناطق گردشگری، تلاش برای ماندگاری بیشتر مسافران در شهر، نصب تندیس و سردیس مشاهیر بزرگ گرگان در مناطق تفریحی از جمله مباحثی است که در این شورا بررسی می شود.

وی اظهار داشت: ایجاد پارکها و بوستانهای محلی، مرتفع کردن مشکل آسفالت، تشکیل اتاق فکر در شهرداری جهت ارائه پیشنهادات و راهکارهای بنیادین برای مدیریت شهری از دیگر مواردی است.

وی خاطرنشان کرد: به مناسبت هفته درختکاری این نهاد به مدت دو روز به شهروندان نهال اهداء می کند.

کریمی یادآورشد: مراسم درختکاری نیز در پیچ ملاقاتی ابتدای بلوار استاندارد، خیام دوازدهم و چهار راه توشن به سمت ایرانمهر برگزار می شود.

در این نشست، صاحب نظران حیطه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی عملکرد شهرداری گرگان را نقد کردند.

