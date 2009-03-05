بیشترین مالیات وصولی مربوط به کارمندان است

حسن فتحی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کاشمر افزود: فقط 20 درصد از مالیات را سایر اقشار جامعه پرداخت می کنند که این امر ناعادلانه است و باید مالیات به صورت برابر دریافت شود.

فرماندار کاشمر با بیان اینکه از سرمایه گذار باید حمایت شود تا سرمایه گذاریهای جدید در کشور رونق گیرد، گفت: دارایی موظف است با گرفتن مالیات بیشتر از شغل هایی که با فرار مالیاتی جزء دامن زدن بر تورم سود دیگری ندارند جلوگیری کند.

وی تورم، اشتغال و نبود سرمایه گذار را از مهمترین مشکلات موجود در کشور دانست و اظهار داشت: حوزه های مالیاتی با کمک به دولت در اجرای فعالیتهای کشور فضای اقتصادی کشور را مدیریت و از بالا رفتن تورم، جهت رونق سرمایه گذاری و توسعه اشتغال جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه دولت از دو سال گذشته جهت فراهم کردن زیر ساختهای اقتصادی فعالیتهای چشمگیری را شروع کرده افزود: مقرر شده دولت در موضوع بانکها، مالیات، یارانه، نظام گمرک، نظام توزیع کالا، خدمات و ... تغییرات اساسی در کشور ایجاد کند.