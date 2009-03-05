تماس 22 هزار و 924 شهروند همدانی با دفترهای نظارت همگانی پلیس

سرهنگ غلامرضا قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: در 11 ماهه سال جاری تعداد 26 جلسه ارتباط مردمی در دفتر همگانی استان همدان برگزار شده است که در این مدت 758 نفر در این جلسات شرکت کرده اند.

این مقام مسئول با بیان اینکه روزانه حدود 80 مورد تماس تلفنی با دفتر مرکز نظارت همگانی استان همدان از طریق تلفن 197 برقرار می شود، اظهار داشت: برابر برنامه زمانبندی شده هر 15 روز یک بار جلسات ارتباط مستقیم مردمی با فرمانده و مسئولان انتظامی استان همدان برگزار می شود .

رئیس دفتر نظارت همگانی همدان با اشاره به حضور بیش از 28 نفر در هر یک از جلسات ارتباط مردمی تصریح کرد: در 11 ماهه گذشته 11 هزار و 943 شهروند در این دفاتر راهنمایی و دو هزار و 845 مورد قابل رسیدگی بوده و جهت بررسی به مبادی ذیربط منعکس گردیده است .

به گفته این مقام مسؤول در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری سال نوآوری و شکوفایی نامگذاری شده جشنواره سراسری تقدیر از 197 پلیس خدمتگزار از سوی مرکز نظارت همگانی ناجا با حضور فرماندهان ارشد نیروی انتظامی و جمع کثیری از کارکنان خدوم و شایسته این سازمان در ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد و از استان همدان نیز پنج نفر انتخاب و به نفرات منتخب جوایز نفیس از قبیل کمک هزینه حج عمره، سفر سوریه، کربلا و مشهد مقدس اعطا شد.

سرهنگ قربانپوردر پایان از متمرکز شدن خط تلفن 197 در مرکز استان همدان خبر داد و گفت: مردم می توانند نقطه نظرات خود پیرامون عملکرد نیروی انتظامی را به دفاتر همگانی استان منعکس کنند.