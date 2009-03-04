کاهش 10 هزار موردی میزان تصادفات در جاده های کشور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ناصر پور معلم ظهر امروز در مراسم افتتاحیه نخستین مرکز تحقیقات فنی و اقتصادی ایمنی جاده ای با اعلام این خبر افزود: میزان تصادفات در جاده های کشور از 30 هزار به 20 هزار مورد کاهش یافته است.

معاون آموزشی و فناوری وزارت راه و ترابری با بیان اینکه تحقیقات و پژوهشهای انجام شده وزارت راه و ترابری، پلیس راه و کلیه دستگاه های ذیربط از نشان از کاهش تصادفات دارد اظهار داشت: ما در این مورد به نقطه به نقطه مطلوب نرسیده ایم که باید در برنامه پنجم توسعه به این امر دست پیدا کنیم.

پور معلم تصریح کرد: طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه باید نقاط حادثه خیز که دارای کاهش ایمنی هستند را مورد رسیدگی قرار دهیم.

وی یادآورشد: در همین راستا تفاهمنامه ایی در قالب مراکز تحقیقاتی بین دانشگاهها و وزارت راه و ترابری به امضا رسیده است که این مرکز به عنوان نخستین مرکز تحقیقاتی در بحث موانع ایمنی و اقتصاد ایمنی فعالیت خود را از امروز آغاز کرد.

معاون آموزشی و فناوری وزارت راه و ترابری خاطرنشان کرد: در بخشهای ایمنی تحقیقات زیادی در پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی انجام شده است.

پور معلم بیان داشت: ما با 15 مرکز که در بخشهای تحقیقاتی و پژوهشی فعالیت می کنند ارتباط داریم و با 10 مرکز که به تحقیقات نوع سه انجام می دهند ارتباط داریم.

وی ادامه داد: در سال جاری بالغ بر 550 تحقیق و گزارش در بخشهای جاده ایی، هوایی، ریلی و دریایی انجام شده است.

این مقام مسئول گفت: در همین راستا بالغ بر 25 میلیارد تومان صرف پژوهش در بخش فعالیت جاده ای شده است.

پور معلم با بیان اینکه بین صنعت و دانشگاه فاصله ها کاهش یافته است، گفت: سعی داریم با راه اندازی مراکز تحقیقاتی مشارکت علمی و عملی دانشجویان با بخش صنعت را همراه کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد: راه اندازی این مرکز بتواند در رفع مشکلات بخش ایمنی برای حال و آینده دستاوردهای شایان توجهی را به همراه داشته باشد.