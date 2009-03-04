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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۲۳

کاهش 10 هزار موردی میزان تصادفات در جاده های کشور

کاهش 10 هزار موردی میزان تصادفات در جاده های کشور

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون آموزش، تحقیقات و فناوری وزرات راه و ترابری کشور از کاهش 10 هزار موردی میزان تصادفات در جاده های کشور خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ناصر پور معلم ظهر امروز در مراسم افتتاحیه نخستین مرکز تحقیقات فنی و اقتصادی ایمنی جاده ای با اعلام این خبر افزود: میزان تصادفات در جاده های کشور از 30 هزار به 20 هزار مورد کاهش یافته است.

معاون آموزشی و فناوری وزارت راه و ترابری با بیان اینکه تحقیقات و پژوهشهای انجام شده وزارت راه و ترابری، پلیس راه و کلیه دستگاه های ذیربط از نشان از کاهش تصادفات دارد اظهار داشت: ما در این مورد به نقطه به نقطه مطلوب نرسیده ایم که باید در برنامه پنجم توسعه به این امر دست پیدا کنیم.

پور معلم تصریح کرد: طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه باید نقاط حادثه خیز که دارای کاهش ایمنی هستند را مورد رسیدگی قرار دهیم.

وی یادآورشد: در همین راستا تفاهمنامه ایی در قالب مراکز تحقیقاتی بین دانشگاهها و وزارت راه و ترابری به امضا رسیده است که این مرکز به عنوان نخستین مرکز تحقیقاتی در بحث موانع ایمنی و اقتصاد ایمنی فعالیت خود را از امروز آغاز کرد.

معاون آموزشی و فناوری وزارت راه و ترابری خاطرنشان کرد: در بخشهای ایمنی تحقیقات زیادی در پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی انجام شده است.

پور معلم بیان داشت: ما با 15 مرکز که در بخشهای تحقیقاتی و پژوهشی فعالیت می کنند ارتباط داریم و با 10 مرکز که به تحقیقات نوع سه انجام می دهند ارتباط داریم.

وی ادامه داد: در سال جاری بالغ بر 550 تحقیق و گزارش در بخشهای جاده ایی، هوایی، ریلی و دریایی انجام شده است.

این مقام مسئول گفت: در همین راستا بالغ بر 25 میلیارد تومان صرف پژوهش در بخش فعالیت جاده ای شده است.

پور معلم با بیان اینکه بین صنعت و دانشگاه فاصله ها کاهش یافته است، گفت: سعی داریم با راه اندازی مراکز تحقیقاتی مشارکت علمی و عملی دانشجویان با بخش صنعت را همراه کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد: راه اندازی این مرکز بتواند در رفع مشکلات بخش ایمنی برای حال و آینده دستاوردهای شایان توجهی را به همراه داشته باشد.

کد مطلب 843567

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