خاطره تلخ اسفند آزمون دستیاری را رها نمی کند!

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای اسفند ماه هر سال برای 18 هزار پزشک و دانشجوی سال آخر پزشکی روزهای پر التهابی است که سرنوشت خود و نتیجه بازخوانی های درسی خود را در اعلام نتایج آزمونی دشوار با نام دستیاری جستجو می کنند.

وزارت بهداشت پس از آزمون دستیاری 82 که سئوالات آن به فروش رفت و پس از دو سال متهمان آن پرونده دستگیر و محکوم شد، سعی کرده که با برقراری امنیت آزمون شائبه های تلخ گذشته را از میان ببرد.

در این راه استفاده از تدابیر امنیتی در هر آزمون و پس از آن اطلاع رسانی به داوطلبان را مد نظر خود قرار داد اما این بار موضوع به شکل دیگری مطرح شد. برخی از داوطلبان پس از اعلام رتبه ها و نمره ها اعلام کردند که این نمره ها با سال گذشته تفاوت چشمگیری دارد و در هیچ دوره ای رتبه ها به این شکل نبوده است.

در ادامه این ادعاها از سوی برخی سایت های مرتبط با موسسات آموزش دستیاری شائبه هایی نیز در مورد خرید و فروش سئوالات مطرح شد و افرادی که خود را داوطلبان آزمون دستیاری می نامیدند با ارسال پیام های متعدد، داوطلبان را به تجمعاتی در مقابل نهادهایی از جمله مجلس، ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کشور، ترغیب می کردند.

این در حالی بود که برای نخستین بار کارنامه داوطلبان آزمون دستیاری همراه با پاسخنامه آنها منتشر می شد و داوطلبان همزمان می توانستند کارنامه، ‌نمره و ‌رتبه داوطلب در سهمیه های آزمون دستیاری را به همراه پاسخنامه خود مشاهده کنند.

در حالیکه 17 هزار و 880 داوطلب در این دوره از آزمون شرکت کرده بودند و بیش از 11 هزار داوطلب در انتظار انتشار فرم انتخاب رشته بودند، چند تن از داوطلبان معترض به آزمون دستیاری در در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار بررسی موضوع از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شدند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان که خود عضو بزرگترین سازمان صنفی پزشکان یعنی سازمان نظام پزشکی است در نامه ای خواستار توقف روند انتخاب رشته تا بررسی هر چه بیشتر شائبه های مورد نظر داوطلبان شد.

پیگیری های خبرنگار مهر نشان داد که علی رغم اطلاعاتی که از سوی برخی داوطلبان در فضای پس از انتخاب رشته منتشر شده بود، تنها یک نفر توانسته بود بالاترین نمره آزمون را کسب کند. این فرد که از دانشجویان سال آخر پزشکی و جزء گروه استعداد درخشان بوده است توانسته نمره 507 را از 600 کسب کند.

در ادامه مشخص شد که بر خلاف ادعای یکی از موسسات آموزش دستیاری که عنوان می کرد که نمره های بالای 400 به فراگیران این موسسه اختصاص دارد، اما تنها 66 نفر توانسته اند نمرات میان 450 تا 507 را کسب کنند.

از سوی دیگر بررسی ها نشان داد که در 4 دوره پیش از این نیز وضعیت نمره های داوطلبان به همین ترتیب بوده است. در این میان اظهارات متناقض برخی از داوطلبان معترض نیز جالب توجه بود، در حالی که برخی از داوطلبان از سختی بیش از اندازه سئوالات شکایت می کردند برخی دیگر نیز از آسان بودن سئوالات اظهار تعجب می کردند و آن را دلیلی بر تقلب می دانستند.

به گزارش مهر، پیگیری های مهر نشان داد که در دوره سی و دوم 2 نفر، در دوره سی و سوم 5 نفر، و در دوره های سی و چهار و سی و پنج تنها یک نفر نمرات بالای 500 کسب کرده اند اما با این وجود هنوز اطلاعات غلطی در میان داوطلبان آزمون دستیاری منتشر می شد.

در حالی که موسسات آموزشی دستیاری هیچ گونه مجوزی از سوی وزارت بهداشت دریافت نکرده اند اما آنها به اعلام رتبه ها ادامه دادند تا اینکه وزارت بهداشت طی اطلاعیه از توقیف سایت یکی از این موسسات خبر داد.

دکتر عباس زارع نژاد مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت از دستور دادستان عمومی تهران مبنی بر توقیف یک سایت اینترنتی که شائبه هایی را در مورد سئوالات آزمون دستیاری سال جاری مطرح کرده بود، خبر داد و یادآور شد: سایت "ن آ" به دلیل اینکه در مورد آزمون دستیاری به تشویش اذهان عمومی اقدام کرده است به اتهام اخلال در نظم و امنیت عمومی به دستور دادستان عمومی تهران توقیف شده و حکم جلب مدیر این سایت نیز صادر شده است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت تاکید کرد: برخلاف ادعای تجمع کنندگان در مقابل مجلس شورای اسلامی در خصوص آزمون دستیاری مبنی بر ارائه مدارک و مستندات به وزارت بهداشت تاکنون هیچ مدرک مستدلی به وزارت بهداشت ارائه نشده است.

پس از آن وزارت بهداشت طی اطلاعیه ای رسمی تخلف در برگزاری آزمون دستیاری سالجاری را تکذیب کرد و ادعای تخلف در برگزاری آزمون را کذب محض دانست.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شد: بر خلاف ادعای تجمع کنندگان مبنی بر ارائه مدارک و مستندات تاکنون هیچ مدرک مستدلی در این خصوص به این وزارتخانه ارائه نشده است.

پس از آن جمعی (حدود 25 نفر) از داوطلبان آزمون دستیاری در تجمع مقابل سازمان بازرسی کل کشور مدعی شدند با برخی از داوطلبان آزمون دستیاری سال جاری از سوی برخی افراد و موسسات آموزشی دستیاری تماس گرفته شده است و قیمت های متفاوتی را برای جزوه ها ارائه شده و یکی از داوطلبان که این جزوه را خریداری کرده است توانسته با یکبار مرور بخش عمده ای از سئوالات را پاسخ دهد.

نکته ای که در این میان جلب توجه می کرد، فشار روانی زیادی بود که به داوطلبان در مدت زمان انتخاب رشته وارد شده بود. نکته ای داوطلبان بر آن تاکید می کردند این بود که جمع زیادی از پزشکان با تعطیل کردن یکسال از فعالیت خود با جدیت درس خوانده اند و حال با نمرات و رتبه هایی مواجه شده اند که طبیعی به نظر نمی آید.

موضوعی که نشان می دهد حراست از آزمون و برگزاری دقیق آن تا چه اندازه بر سرنوشت، زندگی خانوادگی و آینده این افراد موثر است. برخی از این افراد یادآور می شدند: زمانی که شایعه ای در مورد فروش سئوال، نمره، رتبه یا هر شایعه دیگری که سلامت آزمون را زیر سئوال می برد، در میان داوطلبان پخش می شود فارغ از درستی یا نادرستی آن فشار روانی زیادی به افراد که زحمت بسیاری کشیده اند، وارد می شود.

در نهایت جمعی از داوطلبان معترض خواستار دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به ویژه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شدند و در این دیدار مسائل خود را بازگو کردند.

دکتر حسینعلی شهریاری - نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات داوطلبان معترض آزمون دستیاری و توضیحات مسئولان برگزاری آزمون در وزارت بهداشت تاکید کرد: هیچ گونه مدرک مستدلی در خصوص تخلف در آزمون به اثبات نرسیده است.

شهریاری گفت: اعتراض این گروه از داوطلبان معترض به نتایج آزمون دستیاری، بر اساس استدلال، منطق علمی و شواهد متقن نبود و توضیحاتی که مسئولان برگزاری آزمون دستیاری امسال ارائه کردند نشان داد که آزمون در کمال سلامت برگزار شده است. همچنین مقرر شد که وزارت بهداشت اعتراض این دسته از داوطلبان را به طور جد پیگیری کند.