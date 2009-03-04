انتقاد مایه حیات و رشد جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی طی سخنانی در جمع اعضای برگزیده تشکل‌های انجمن اسلامی، بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به رهبری بی‌بدیل امام خمینی (ره) در مسیر پیروزی نهضت اسلامی گفت: صرفنظر از ویژگی‌های شخصیتی و بی‌نظیر امام خمینی، نهضت اسلامی زمانی توانست پیروز شود که ملت ایران بر روی یک شخصیت استثنایی برای رهبری انقلاب و همچنین بر روی تاکتیک و روش مبارزه با رژیم شاه به اجماع نظر دست یافت.

روحانی افزود: ملت ایران در مسیر مبارزه با شاه تنها بود و تمام قدرت‌های دنیا از شرق گرفته تا غرب از رژیم پهلوی حمایت می‌کردند. با این حال اجماع مردم، ایستادگی و مقاومت آن‌ها باعث شد که انقلاب اسلامی نهایتاً بر شاه و تمام قدرت‌های بزرگ غلبه پیدا کند و پیروز شود.

رئیس ستاد قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) در دوران دفاع مقدس تاکید کرد: نظیر چنین اتفاقی در دوران جنگ تحمیلی هم رخ داد. در دوران جنگ تحمیلی نیز ملت ایران مانند دوران پیش از پیروزی انقلاب در مقابل تمام قدرت‌های جهان قرار داشت و هیچ قدرتی از انقلاب نوپا حمایت نمی‌کرد. اما این بار نیز با اجماع و اتحاد و ایستادگی و مقاومت و نهایتاً ایثار به پیروزی دست یافتیم.

وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب و دفاع مقدس، امروز برای سومین بار و در مسیر توسعه کشور، تمام دنیا مجدداً در مقابل ملت ایران ایستاده است و مطمئناً این بار هم می‌توان همانند دو مقطع قبلی به پیروزی دست یافت، با این شرط که این بار نیز همانند دفعات قبل به اجماع و اتحاد در داخل کشور دست پیدا کنیم و آمادگی مقاومت و ایثار را داشته باشیم. از این زاویه راهی نداریم که اختلاف‌نظرها را در میان خود کاهش دهیم و در مسایل اساسی و اصولی کشور به اتحاد نظر برسیم.

روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان حاضر که ‌پرسید به نظر شما آیا اهداف اساسی نهضت اسلامی تحقق پیدا کرده است و آیا هم‌اکنون در مسیر اهداف و آرمان‌های اولیه انقلاب حرکت می‌کنیم یا خیر، تاکید کرد: به صورت کلی باید گفت که در مسیر اهداف انقلاب حرکت می‌کنیم و بعضی از آرمان‌‌های اصلی انقلاب اسلامی نیز محقق شده است، هر چند که نمی‌توان انکار کرد به برخی از اهداف مهم انقلاب هنوز بطور کامل دست پیدا نکرده‌ایم. مثلاً اگر همان شعار محوری و معروف "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" را مبنا بگیریم، می‌بینیم که در استقلال سیاسی به هدف خود رسیده‌ایم و هم‌اکنون حتی دشمنان نظام هم اذعان می‌کنند که ایران تحت تسلط یا نفوذ هیچ کشوری نیست اما در زمینه استقلال فرهنگی و استقلال اقتصادی علیرغم موفقیت‌های فراوان هنوز راه طولانی و سختی را پیش رو داریم.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در پاسخ به این سئوال که آیا هم‌اکنون در مسیر اهداف و آرمان‌های اولیه انقلاب حرکت می‌کنیم نیز باید اذعان کنم که درباره برخی شیوه‌ها و روش‌های اجرایی اختلاف نظر وجود دارد و هنوز نتوانسته‌ایم در این زمینه‌ها به یک اجماع ملی دست پیدا کنیم. برخی می‌گویند همین مسیر، راه درست انقلاب است و برخی دیگر می‌گویند راه بهتری وجود دارد.

وی تصریح کرد: به نظر من اینجا جایی است که مردم باید در صحنه حاضر شوند و حرف آخر را بزنند. مردم در انتخابات‌ باید تصمیم ‌گیری کنند و از میان شیوه‌های موجود یکی را انتخاب کنند. به عنوان مثال، دولت‌های نهم و هشتم دو راه کاملا متفاوت را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی طی کردند. مردم باید انتخاب کنند که بالاخره کدام راه بهتر است و کدام روش درست‌ تر است. البته این مساله در کشور ما که تشکیلات و ساختار حزبی به معنای واقعی آن وجود ندارد کار بسیار دشواری است. به همین دلیل است که می‌گویم روحانیت، نخبگان، دانشگاه‌ها و دانشجویان باید با تمام قوا در عرصه حاضر شوند و نقش مرجعیت سیاسی خود را ایفا کنند. نباید بگذاریم کسانی که معلوم نیست کجا بوده‌اند و چه کرده‌اند و چه می‌خواهند سرنوشت کشور را در دست بگیرند اما در مقابل؛ روحانیون، دانشگاه‌هیان، کسانی که برای انقلاب فداکاری کرده‌اند و سابقه روشنی دارند خلاصه نخبگان و پیشتازان حاشیه ‌نشین و نظاره‌گر شوند. دانشجویان باید به صحنه بیایند و جامعه را در انتخاب راه و روش درست‌ و کم هزینه یاری کنند.

عضو جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به سئوال یکی دیگر از دانشجویان که پرسید آیا نظر امام خمینی درباره وحدت حوزه و دانشگاه به معنای واقعی آن محقق شده است، گفت: تا قبل از وقایع سال 1342 فاصله میان دانشگاه و حوزه و شکاف بین دانشجو و طلبه بسیار زیاد بود و اولین قدم برای وحدت حوزه و دانشگاه زمانی برداشته شد که دانشجویان دانشگاه تهران در فروردین سال 1343 به مدرسه فیضیه آمدند و در جشن بازگشت امام به قم شرکت کردند. مبارزات انقلاب اسلامی باعث شد که از فاصله میان حوزه و دانشگاه کاسته شود و البته پس از پیروزی انقلاب نیز ارتباطات حوزه و دانشگاه به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. اما وضعیت فعلی با آن چیزی که امام در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه می‌خواست هنوز فاصله زیادی دارد. این که معممین در دانشگاه‌ها معارف و اخلاق تدریس کنند یا دانشجویان در قالب اردوهای فرهنگی از حوزه‌های علمیه بازدید کنند؛ فاصله بسیار زیادی دارد با آن چه که از وحدت حوزه و دانشگاه در ذهن امام (ره) بود و شایسته این دو مرکز مقدس است.

روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان پیرامون تحولات پرونده هسته‌ای ایران طی سه سال اخیر تصریح کرد: نکته مهم این است که تصمیمات کلان پرونده هسته‌ای چه در دولت‌ سابق و چه در دولت فعلی هیچگاه تصمیمات شخص نبوده، بلکه همواره در سطحی بالاتر از دولت‌ها اتخاذ شده و تصمیمات نظام بوده است. در زمینه مسایل اجرایی و تاکتیکی نیز باید بگویم برخی اظهارات، اقدامات و سیاست‌های اجرائی که طی سه سال اخیر در پرونده هسته ‌ای وجود داشته با سلیقه شخص من سازگار نبوده، هر چند که این واقعیت نیز وجود دارد که بالاخره هر مسئولی سلیقه خاص خودش را دارد.

دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی افزود: راهی که در زمان مسئولیت من در پرونده هسته‌ای طی شد با سرعت کمتر و در مقابل با هزینه ناچیزی ما را به مقصد می‌رساند. راهی که در دولت نهم انتخاب شده است، سرعت بیشتری دارد اما در مقابل هزینه‌ گزافی هم بر کشور تحمیل ‌کرده. توجه داشته باشید که فعالیت‌ های هسته‌ای کشورمان یک کار بزرگ، بسیار ارزشمند و افتخار آفرین است و در اصل آن مناقشه و اختلافی وجود ندارد. بحثی که مطرح است این است که چگونه می‌توان با هزینه کمتری به مقصد رسید و چگونه باید حرکت کرد که اشتباهات اجرایی باعث خسارت‌های پرهزینه نشود.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از اظهارات خود و در پاسخ به سئوالی پیرامون عملکرد سیاست خارجی کشور در سال‌های اخیر تاکید کرد: برخی از رفتارها و اظهاراتی که طی سه سال گذشته در حوزه سیاست خارجی ابراز شده است را نمی پسندم، هر چند که طبیعی است مسئولان مربوطه از عملکرد خود دفاع کنند. چرا باید مسایلی را مطرح کنیم که بی‌جهت دنیا را علیه جمهوری اسلامی تحریک کند و هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل نماید. بسیاری از سخنرانی‌های پرهزینه و تحریک ‌کننده که بدون هیچ ضرورت خاصی مطرح شد و البته از سوی دشمنان هم مورد سوءاستفاده قرار گرفت، هیچ دستاوردی برای نظام و کشور نداشته است. بدتر از همه این بود که بسیاری از این سخنرانی‌ ها بدون هیچ هدف یا برنامه خاصی مطرح می‌شد و تازه پس از آن که با واکنش شدید و غیرمنتظره مواجه می‌گشت؛ تلاش می‌کردند برای آن هدف تراشی کنند. یعنی سعی می‌کردند اهداف و دلایلی را برای این اظهارات دست و پا کنند و این گونه القا کنند که گویا این سخنرانی‌ها در قالب یک سناریوی پیچیده مطرح شده است.

روحانی ادامه داد: در مواردی هم برداشت‌های نادرست از مسایل بین‌المللی و بی‌توجهی به تجربیات قبلی مشکلاتی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال هشدار دادیم که سیاست خوشبینی مفرط بر شرق جواب نمی‌دهد؛ اما به هشدارها توجه نکردند و نهایتا کار به آن جا رسید که دیدیم کشورهای جهان شرق از جمله روسیه و چین و هند به قطعنامه‌های ضد ایرانی رای مثبت دادند. البته کسانی که آن روز سیاست قطع مذاکره با اروپا و تمرکز بر شرق را مطرح کردند اکنون حرف‌های قبلی خود را قبول ندارند، اما سئوال این است که چرا نباید به تجربیات قبلی‌ها توجه ‌می‌شد؟

مسئول اسبق پرونده هسته ‌ای خاطرنشان کرد: نظیر چنین مساله‌ای در ماجرای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نیز تکرار شد. ما از روز اول می‌گفتیم که تهدید ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت جدی است و آمریکا و اسرائیل مجدانه دنبال آن هستند اما برخی‌ها در جلسات و روزنامه‌هایشان فریاد می‌زدند که این مساله فقط یک بلوف است. این افراد هنگامی که پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شد باز تاکید کردند که ظاهری است و شورای امنیت هیچ کاری صورت نخواهد داد. وقتی که بیانیه شورای امنیت صادر شد باز ادعا کردند که شورای امنیت فقط یک بیانیه صادر کرد و نتوانست کار دیگری انجام دهد. وقتی که اولین قطعنامه صادر شد گفتند که آخرین تیر شورای امنیت بود و کار دیگری صورت نخواهد داد. اما الان می‌بینیم که چند قطعنامه تحریم صادر شده و حتی در حال برنامه‌ریزی برای ادامه این روند هستند.

روحانی در عین حال تصریح کرد: البته این انتقادات به آن معنا نیست که بگوییم دولت نهم هیچ توفیقی در سیاست خارجی نداشته است چرا که طی سه سال گذشته توفیقاتی را نیز در این زمینه از جمله در عراق و فلسطین و لبنان با هدایت‌های مقام معظم رهبری داشته‌ایم. اما می‌توانستیم در سیاست‌های اجرایی راهی را انتخاب کنیم که هزینه‌های کمتری را بپردازیم و توفیقات بیشتری هم به دست آوریم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به این سئوال که با توجه به برخی مسایل آیا فکر می‌کنید در انتخابات ریاست ‌جمهوری سال آینده زمینه یک رقابت واقعی با حضور تمام احزاب و جریان‌های سیاسی فراهم خواهد شد، گفت: فعلاً که خوشبختانه تمام گروه‌ها در صحنه حضور دارند و مشغول فعالیت هستند بنابراین نباید از هم اکنون پیش‌داوری کنیم و قضاوت بدبینانه و ناامیدانه داشته باشیم. من معتقدم که تمام گروه‌ها و گرایش‌ها باید در عرصه انتخابات حضور داشته باشند و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر برگزاری یک انتخابات پرشور، امید زیادی دارم که یک انتخابات رقابتی، اخلاقی و سالم برگزار شود.

وی در عین حال تصریح کرد: هشدار می‌دهم که برخی جریان‌ها مخالف برگزاری یک انتخابات پرشور هستند و پیروزی خود را منوط به خانه‌نشینی و انفعال نخبگان می‌دانند. در این شرایط باید هرگونه نگاه بدبینانه و مایوس‌ کننده را از خود دور کنیم و با جدیت تمام برای حضور گسترده مردم در پای صندوق‌ها و برگزاری یک انتخابات سالم و آزاد فعالیت نمائیم. این مسئولیت برای جنبش دانشجویی چند برابر می‌شود چرا که رسالت جنبش دانشجویی تقویت آرمان‌های اصیل انقلاب است و انتقاد سازنده و دلسوزانه از برخی از مسئولین کشور نه تنها حق که وظیفه دانشجویان است.

روحانی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان حاضر درباره احتمال کاندیداتوری میرحسین موسوی در انتخابات آتی گفت: از احتمال کاندیداتوری میرحسین موسوی خبری ندارم. خود ایشان اعلام کرده‌اند که در صحنه حضور سیاسی خواهند داشت که البته این حضور سیاسی لزوما به معنای کاندیداتوری نیست.

عضو مجلس خبرگان با استقبال از اظهارنظرهای اخیر میرحسین موسوی تاکید کرد: این مساله که تمام نخبگان مخصوصا شخصیت‌ های دلسوز انقلاب در صحنه حاضر باشند و نظرات خود را درباره مسایل کشور ابراز کنند، بسیار مفید و سازنده است. آقای موسوی از چهره‌های انقلاب است که در دوران دشوار جنگ تحمیلی مسئولیت سنگینی را بر عهده داشته و از شخصیت‌های دلسوز کشور است. این مساله که در این شرایط حساس وی درباره وضع کشور اظهارنظر می‌کند برای آگاهی نسل جوان کشور مفید و سازنده است.

وی در همین حال در پاسخ به سئوالی پیرامون محدودیت‌های اخیری که در برخی دانشگاه‌ها برای برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شده است، گفت: دانشگاه محیط امن اظهارنظر و تضارب آراست و ظرفیت نظام جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از آن است که کسی اینگونه محدودیت را بپسندد. ایجاد چنین محدودیت‌هایی نوعی اهانت به محیط مقدس دانشگاه و دانشجویان فهیمی است که در دوران انقلاب تربیت شده‌اند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به سئوالی پیرامون انتقادات علنی برخی چهره‌های شاخص نظام از دولت نهم به رغم حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از دولت تاکید کرد: دستورات مقام معظم رهبری برای تمام مسئولین نظام فصل‌‌الخطاب است و در این زمینه هیچ اختلاف‌نظر یا اما و اگری وجود ندارد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که بعضی از افراد رویکرد گزینشی به اظهارات رهبر انقلاب دارند و مثلاً در این زمینه همواره نیمی از تاکیدات ایشان را نادیده می ‌گیرند

روحانی با یاد آوری حمایت‌های رهبری انقلاب از تمام دولت‌های سابق و فعلی افزود: مقام معظم رهبری به رغم تمام حمایت‌هایی که از دولت نهم به عمل آورده‌اند، تاکید کرده‌اند که این حمایت‌ها به معنای دفاع از تمام تصمیمات یا اقدامات دولت نیست و همچنین تاکید کرده‌اند که از دولت باید انتقاد کرد و بی‌تردید انتقاد مشفقانه و دلسوزانه و با کارشناسی به نفع کشور است.

وی ادامه داد: این که ما باید به دولت کمک کنیم کاملا درست است. این که باید از کلیت دولت حمایت کنیم کاملا درست است. این که تخریب امر مذمومی است و در انتقاد نباید هتاکی و تخریب کرد کاملا درست است. این که دولت نهم سخت‌ کوش است درست است، اما سئوال مهم این است که بالاخره وظیفه داریم از دولت انتقاد بکنیم یا نه، آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب است و یا نه، آیا نصیحت مسئولین جزو وظایف مردم است و یا نه؟ متأسفانه بعضی فکر می‌کنند که دولت مافوق نظارت مردم قرار دارد که این تفکر بسیار خطرناک است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که نقد وظیفه دینی و قانونی ما است، گفت: نقادی و انتقاد باعث حیات و رشد جامعه می‌شود.

روحانی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان حاضر درباره دولت ائتلافی و وحدت ملی گفت: این طرح که ابتدا توسط آقایان لاریجانی و ناطق نوری مطرح شد، طرح بدی نبود. در صورت اجرای این طرح می‌توانستیم برای اولین‌بار شاهد دولتی باشیم که متعلق به تنها یک جناح نیست و بخشی از هر دو جناح کشور از آن حمایت می‌کنند. اما به دلیل برخی واکنش‌ها این طرح کم‌کم در حاشیه قرار گرفت و اکنون هم که چراغ آن خاموش شده است و چندان دنبال نمی‌شود. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که فضای سیاسی کشور به سمت یک فضای دوقطبی در حال حرکت است و چنین طرح‌هایی طرفداران چندانی ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در پایان این نشست سه ساعته، در پاسخ به سئوالی پیرامون احتمال برقراری رابطه با آمریکا و آثار احتمالی آن بر انتخابات ریاست ‌جمهوری سال آینده نیز تاکید کرد: به نظر می‌رسد که تاثیر مسایل داخلی بر نگاه مردم به انتخابات بسیار بیشتر از تاثیر مسایل مربوط به سیاست خارجی است. ضمن آن که تصور نمی‌کنم ظرف چند ماه آینده تحول خاصی در روابط ایران و آمریکا ایجاد شود و به نقطه خاصی در این زمینه برسیم. حتی بر فرض آن که در این ماه‌ها مذاکرات ایران و آمریکا آغاز شود که بسیار بعید می‌دانم. قاعدتاً این مذاکرات اگر آغاز شود، پس از انتخابات ریاست ‌جمهوری و در دولت دهم خواهد بود.