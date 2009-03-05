میترا حجازی پور صدر نشین جدید مسابقات بین المللی شطرنج بانوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دور هشتم این مسابقات در ساری در حساس ترین مسابقه این دور میترا حجازی پور استاد بین المللی شطرنج کشورمان در حالی شایسته قادرپور دیگر استاد بین المللی را شکست داد که قادر پور دیشب در دور هفتم هم برابر استاد بزرگ ترکمنستان تن به شکشت داده بود.

شایسته قادرپور که تا قبل از آغاز دور هفتم این رقابت ها به تنهایی صدرنشین این مسابقات بود با دو شکست متوالی در دورهای هفتم و هشتم شانس قهرمانی را هم از دست داد.

همچنین مسابقه دو استاد بزرگ شطرنج ایران و ترکمنستان از حساسیت بالایی هم برخوردار بود بالاتری شادی پریدر از کشورمان برابر مهری گلدیوا به پایان رسید.

در دیگر دیدارهای دور هشتم پالوما کاستیلوا اسپانیایی که در دور قبل این مسابقات مغلوب میترا حجازی پور شده بود برابر تارا رحیمی از کشورمان به برتری دست یافت و هما علوی برابر فاطمه نادرلو پیروز شد.

در پایان دور هشتم این مسابقات میترا حجازی پور استاد بین المللی کشورمان با کسب هفت امتیاز به صدر جدول صعود کرد.

شادی پریدر با شش و نیم امتیاز دوم است و شایسته قادرپور به همراه شطرنج بازان اسپانیایی و ترکمنستانی و چهار شطرنج باز دیگر کشورمان در رده های بعدی قرار گرفتند.

دور نهم و پایانی این مسابقات در حالی از ساعت 10 صبح امروز آغاز می شود که میترا حجازی پور و شادی پریدر برای کسب عنوان قهرمانی و جایزه 2500 دلاری این مسابقات به مصاف هم می روند که حجازی پور فقط به یک تساوی و پریدر به برد نیاز دارد.

جایزه نقدی این مسابقات در مجموع 10 هزار دلار بوده است.

در دومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج بانوان گرامیداشت دهه فجر 73 شطرنج باز از ایران و ترکمنستان و اسپانیا در نه دوره به روش سوئیسی در ساری با هم رقابت می کنند.