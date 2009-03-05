بایرن مونیخ از دور رقابت های جام حذفی فوتبال آلمان کنار رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدافع عنوان قهرمانی رقابت های جام حذفی فوتبال آلمان دیشب در مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات در زمین بایرلورکوزن با نتیجه 4 بر 2 تن به شکست داد و از دور رقابت ها حذف شد.

بایرن مونیخ در پنج بازی گذشته خود تنها موفق به کسب یک پیروزی شده است.

برای تیم میزبان بارنتا (54)، ویدال(61)، هلمز(70) و کیسلینگ (90) گلزنی کردند و گل های تیم بایرن را لوسیو (72) و کلوزه(74) به ثمر رساندند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* هامبورگ 2 - وهن یک

ولفسبورگ 2 - وردربرمن 5

ماینز هم در همین چارچوب سه شنبه شب با نتیجه یک بر صفر از سد شالکه گذشته بود.