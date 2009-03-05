به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، طی این همایش مسائل مرتبط با نوگرایی در اندیشه اسلامی، مبارزه با افراط گرایی و ترور، افکار جدید در جوامع اسلامی، تأکید بر اعتدال و میانه روی، مذاهب اسلامی و وحدت مسلمانان، جایگاه شریعت اسلام در زمینه اهدای عضو مورد بررسی قرار می گیرند .

بیست و یکمین همایش شورای عالی امور اسلامی مصر از امروز پنج شنبه 15 اسفندماه در قاهره آغاز می شود.

این همایش با مشارکت محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر، محمد سید طنطاوی شیخ الازهر و برخی از مسئولان و مقامات مصری و دانشگاه الازهر و تعدادی از اندیشمندان، مفتیها و مبلغان کشورهای اسلامی چون عربستان، فلسطین، یمن، عمان و دیگر کشورها و 10 سازمان بین المللی برگزار می شود.

در این همایش که از 5 تا 8 مارس ( 15 تا 18 اسفندماه) در قاهره برگزار می‌شود، مفاهیم اجتهاد، تجدد و نوگرایی، ابداع، جمود و ضرورت نوگرایی در اندیشه اسلامی، فقه، علم کلام، تصوف، خطابه های دینی و فلسفه اسلامی بررسی می شوند.

مسائل فلسطین و راههای مبارزه با افراط گرایی جهانی، اشاعه تسامح میان تمدنها و فرهنگها، ایجاد ارتباط میان آنها و بررسی مسائل حقوق بشر و راههای تحقق صلح از دیگر موضوعات مورد بررسی این همایش هستند.