  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۲

فرصتی جدید برای داوطلبان /

مهلت ثبت نام کنکوردانشگاه آزاد دوباره تمدیدشد/تمدید ثبت نام تا 17اسفند

مهلت ثبت نام کنکوردانشگاه آزاد دوباره تمدیدشد/تمدید ثبت نام تا 17اسفند

ثبت نام داوطلبان آزمون سراسری سال 88 دانشگاه آزاد اسلامی که پیش از این تا 15 اسفند ماه تمدید شده بود برای دومین بار تا شنبه 17 اسفند ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبت نام آزمون سراسری سال 88 دانشگاه آزاد اسلامی در ساعت 24 روز پنجشنبه 15 اسفند ماه به پایان می رسد اما تنها برای آن دسته از داوطلبانی که علیرغم تهیه دفترچه راهنما و کارت اعتباری موفق به ثبت نام نشده اند تا ساعت 24 روز شنبه 17 اسفند تمدید خواهد شد.

پیش از این مهلت ثبت نام آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی تا تاریخ هفتم اسفند ماه اعلام شده بود که با تمدید مرکز آزمون امکان ثبت نام تا تاریخ 15 اسفند فراهم شده بود.

به گزارش مهر، مسئولان مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی پیش از این اعلام کرده بودند که به هیچ وجه امکان تمدید زمان ثبت نام وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 844001

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها