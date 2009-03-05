مهلت ثبت نام کنکوردانشگاه آزاد دوباره تمدیدشد/تمدید ثبت نام تا 17اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبت نام آزمون سراسری سال 88 دانشگاه آزاد اسلامی در ساعت 24 روز پنجشنبه 15 اسفند ماه به پایان می رسد اما تنها برای آن دسته از داوطلبانی که علیرغم تهیه دفترچه راهنما و کارت اعتباری موفق به ثبت نام نشده اند تا ساعت 24 روز شنبه 17 اسفند تمدید خواهد شد.

پیش از این مهلت ثبت نام آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی تا تاریخ هفتم اسفند ماه اعلام شده بود که با تمدید مرکز آزمون امکان ثبت نام تا تاریخ 15 اسفند فراهم شده بود.

به گزارش مهر، مسئولان مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی پیش از این اعلام کرده بودند که به هیچ وجه امکان تمدید زمان ثبت نام وجود نخواهد داشت.