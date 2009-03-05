جشن عدالت در روستاهای کشور برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، جلیل بشارتی صبح امروز در حاشیه سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی در جمع مردم روستای آرپاچای تکاب با بیان این مطلب افزود: در طول سه سال اخیر گامهای اساسی در جهت رفع محرومیت در مناطق مختلف کشور برداشته شده است که نمود بازر است پایان محرومیت در بخش های مختلف کشور است.

وی برنامه های آتی دولت را آماده سازی روستاهای دورافتاده برای ایجاد امکاناتی همچون گاز، آسفالت، راه روستایی و امکانات رفاهی برای روستاها عنوان کرد.

بشارتی اظهار داشت: با برگزاری این جشنها و انجام اقدامات لازم چهره محرومیت از بسیاری از روستاهای کشور برچیده می شود.

وی با بیان اینکه مسئولان باید از نزدیک در بین مردم حضور یابند، تصریح کرد: این حضورها در جهت رفع مشکلات و محرومیت زدایی بسیار مفید و ضروری است.

مشاور رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تمامی موفقیتهای دولت در زمینه های علمی و تحقیقاتی، اقتصادی و سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سایه خدمت به مردم و حمایت های مردم است.

در این دیدار مردم روستاهای بخش تخت سلیمان تکاب مشکلات خود را که نبود راه آسفالت، کمبود خانه بهداشت، مشکل خشکسالی و کمبود علوفه، پرداخت تسهیلات مقاوم سازی و نبود مدرسه راهنمایی بودند، مطرح کردند و مشاور رئیس جمهور نیز برای حل آنها قول مساعد داد.