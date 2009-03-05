آمریکا باید بر اسرائیل فشار بیاورد/ لزوم گفتگو با حماس

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارگرت جانسون" کارشناس مسائل خاورمیانه در انستیتو تحقیقات صلح و امنیت در هامبورگ در گفتگو با روزنامه "زوددویچه سایتونگ" درباره سفر هیلاری کلینتون به سرزمینهای اشغالی و برگزاری کنفرانس شرم الشیخ اظهار داشت : کلینتون شش هفته بعد از به دست گرفتن وزارت به سرزمینهای اشغالی سفر کرد در حالی که این هیچ مفهوم و نتیجه ای نداشت. سلف وی رایس نیز دائما به این منطقه سفر می کرد در حالی که این سفرها تقریبا هیچ نتیجه ای نداشت.

وی در پاسخ به این پرسش که دیدگاهها درباره موفقیت حکومت جدید آمریکا در پیشبرد گرایش صلح در خاورمیانه تحت رئیس جمهوری اوباما چگونه است، اظهار داشت : برای حل مناقشات بین فلسطین و اسرائیل راهکار سیاسی ضروری است.

جانسون افزود : آمریکاییها تنها کسانی هستند که می توانند در این راستا به خصوص روی اسرائیل فشار ایجاد کنند و برای این کار تنها حرف زدن کافی نیست بلکه باید اقداماتی را انجام داد.

وی در ادامه درباره چگونگی این اقدامات اظهار داشت : آمریکا می تواند کمکهای مالی خود به اسرائیل را متوقف کرده و دیگر هیچ تضمین اعتباری به این رژیم اشغالگر ندهد. آمریکا باید به این ترتیب اسرائیل را بالاخره سر عقل بیاورد. این در حالی است که چنین اتفاقی در گذشته نیافتاده است.

این کارشناس آلمانی در ادامه اظهار داشت که من به حکومت اوباما در این باره که بتواند چنین برخوردی با اسرائیل داشته باشد اعتماد ندارم و به این ترتیب تضادهای بین اسرائیل و فلسطین ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه درباره کنفرانس شرم الشیخ اظهار داشت : در این کنفرانس همان چیزهایی رخ داد که از سه سال پیش واقع می شود و یک اشتباه بزرگ است. حماس در سال 2006 برنده انتخابات پارلمانی در فلسطین شد و آن یک انتخابات دموکراتیک بود که در آن سلاح هیچ نقشی نداشت.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ما باید با حماس همانطور که شایسته یک سازمان سیاسی است رفتار کنیم خواهان مذاکره با این گروه شده و اظهار داشت : ما باید شرایطی را فراهم آوریم که حماس به یک حزب سیاسی در فلسطین تبدیل شود.

این کارشناس آلمانی با تاکید بر اینکه ما تا به حال تنها ذات نظامی حماس را تحریک کرده ایم و این جنبش را تحریم کرده و مانع کمکهای مالی به آن شده ایم، اظهار داشت : ما حالا هم سعی می کنیم با نادیده گرفتن حماس غزه را بازسازی کنیم. ما باید به حمایت و اولویت دادن به گروه فتح که یکی از عوامل جنگهای شهروندی در فلسطین اشغالی بود خاتمه دهیم . همچنین ملتی که در آن طرفداران زیادی برای حماس وجود دارد باید ببینند که سازمان محبوب آنها در بازسازی غزه مشارکت داده می شود.