متولیان برای برگزاری انتخاباتی سالم برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعدالله نصیری قیداری ظهر امروز در جمع اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان زنجان، افزود: انتخابات ریاست جمهوری دارای حساسیت های ویژه ای است و مجریان برگزاری انتخابات باید تمام تلاش و برنامه ریزی گسترده خود را برای برگزاری سالم آن انجام دهند.

وی با اذعان به اینکه متاسفانه در فضای انتخاباتی برخی تخریب ها صورت می گیرد، ادامه داد: وجود اختلاف سلیقه به هیچ وجه به معنای تخریب نظام ، شخصیت ها و نامزدها نیست و اصولا تخریب و توهین به یک فرد مومن ، گناه محسوب می شود.

نصیری تاکید کرد: در این رقابتها ، باید در مرحله نخست ارزشهای نظام مقدس اسلامی و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مورد توجه قرار گیرد و سپس سلیقه و گرایشهای سیاسی لحاظ و مدنظر باشد.

دبیر مجمع نمایندگان استان زنجان از انتخابات دهم ریاست جمهوری بعنوان یک پروژه و حادثه ی مهم سیاسی و اجتماعی سال 88یاد کرد و افزود: همه تلاشها باید درجهت برگزاری انتخابات پرشور و مشارکت حداکثری مردم به کار گرفته شود.

نصیری در ادامه به نقش مهم دیپلماسی در حفظ منافع ملی و بین المللی اشاره کرد و افزود: به لطف خدواند سبحان، امروز مسئولان نظام و دولت خدمتگزار در این خصوص تلاش جدی و مضاعفی را به کار گرفته اند.

وی ادامه داد: انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از حوادث مهم سیاسی - اجتماعی در پیش است و در این انتخابات آنچه مهم است حضور و مشارکت گسترده مردم است.

نصیری افزود: انتظار می رود جریانات سیاسی و احزاب با رعایت اخلاق انتخاباتی از تخریب هم بپرهیزند و برنامه ها و سوابق نامزد مورد حمایت خود را برای آگاهی و تصمیم مردم عرضه کنند و دولت نیزضمن صیانت از آرای مردم زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم فراهم نماید.

نصیری با بیان اینکه مردم ایران رفتار و روش حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را که درمقابل غرب و شرق ایستادند، الگو قرار داده است، افزود: امروز ایران اسلامی بااقتدار در حوزه منطقه ای و جهانی ایستاده و کشوری تنومند و محکم است.

نماینده مردم نجان و طارم در مجلس گفت: باید حوادث داخلی با دقت مورد توجه قرار گیرد تا خدای ناکرده حرکتی انجام نشود که موجب لطمه خوردن درخت تناور جمهوری اسلامی شود.