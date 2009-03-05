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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۰۶

کلیه مقدمات پذیرایی از مهمانان نوروزی در یزد فراهم است

کلیه مقدمات پذیرایی از مهمانان نوروزی در یزد فراهم است

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت: با تشکیل ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی،‌ تمام امکانات برای رفاه مسافران نوروزی این استان فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عزیزالله سیفی، ظهر امروز در نشستی مطبوعاتی اظهار داشت: کار آماده سازی سه هزار و 200 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در یزد در حال انجام است و علاوه بر هتلها،‌404 تخت نیز در مهمانپذیرها آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی هستند.

وی افزود: شهرداری نیز 11 کمپ در پارکهای شهر برای برپایی چادر مهمانان نوروزی فراهم کرده و هماهنگی های لازم نیز برای رفاه و امنیت مسافران این کمپها انجام شده است.

سیفی خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد یاد شده، تاکنون 60 نفر از مالکان خانه اجاره ای نیز برای اسکان مسافران نوروزی در این ایام اعلام آمادگی کرده اند که کار بازدید و صدور مجوز برای 35 مورد از این خانه انجام شده است.

وی عنوان کرد: تمام ادارات استان یزد در حال آماده سازی مقدمات برای پذیرایی از مسافران نوروزی هستند و هر یک به نحوی قسمتی از این کار بر عهده گرفته اند.

سیفی یادآور شد: به عنوان نمونه شهرداری قرار است کار نظافت اماکن تاریخی، گردشگری و مذهبی را به طور فوق العاده در این ایام انجام دهد و سازمان تبلیغات نیز در کمپهای اسکان،‌ مدارس،‌ مکانهای تاریخی و مذهبی با مستقر کردن روحانیون، نماز جماعت برپا خواهد کرد.

وی همچنین از شدت گرفتن نظارت بر هتلها،‌ مهمانپذیرها، مراکز اقامتی بین راهی و ... خبر داد و افزود: سال گذشته یزد کمترین میزان شکایت از این بخشها را داشته است و امسال نیز تلاش می شود با نظارتی دقیق، رضایت مردم تا حد بالایی تامین شود.

سیفی خاطرنشان کرد: اداره میراث فرهنگی در ایام نوروز از ساعت هشت صبح تا 10 شب به مردم ارائه خدمات خواهد کرد و علاوه بر آن تلن های 6203252 و 6250004 به طور شبانه روزی آماده پاسخگویی به انتقادات،‌ پیشنهادات‌، شکایات و ... مسافران نوروزی است.

وی توزیع اقلام فرهنگی، نصب نقشه راهنما به صورت بنر در 20 نقطه از شهر و چهار نقطه در هر یک از شهرستانها‌، راه اندازی سامانه پیام کوتاه،‌ ایجاد 33 پایگاه اطلاع رسانی در نقاط مختلف استان یزد و ساماندهی و مراکز تفریحی،‌ اقامتی و گردشگری و توسعه مجتمع های بین راهی و ایجاد سرویسهای بهداشتی جدید را از مهترین اقدامات میراث فرهنگی در این ایام اعلام کرد.

به گفته وی،‌ سال گذشته سه میلیون و 640 هزار نفر وارد استان یزد شدند که از این تعداد 853 هزار و 537 نفر در این استان اسکان یافتند و امسال نیز پیش بینی می شود بیش از 3.5 میلیون نفر وارد یزد شوند.

استان یزد چهارمین استان گردشگر پذیر کشور و پایلوت گردشگری به شمار می رود.

کد مطلب 844085

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