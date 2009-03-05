کلیه مقدمات پذیرایی از مهمانان نوروزی در یزد فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عزیزالله سیفی، ظهر امروز در نشستی مطبوعاتی اظهار داشت: کار آماده سازی سه هزار و 200 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در یزد در حال انجام است و علاوه بر هتلها،‌404 تخت نیز در مهمانپذیرها آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی هستند.

وی افزود: شهرداری نیز 11 کمپ در پارکهای شهر برای برپایی چادر مهمانان نوروزی فراهم کرده و هماهنگی های لازم نیز برای رفاه و امنیت مسافران این کمپها انجام شده است.

سیفی خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد یاد شده، تاکنون 60 نفر از مالکان خانه اجاره ای نیز برای اسکان مسافران نوروزی در این ایام اعلام آمادگی کرده اند که کار بازدید و صدور مجوز برای 35 مورد از این خانه انجام شده است.

وی عنوان کرد: تمام ادارات استان یزد در حال آماده سازی مقدمات برای پذیرایی از مسافران نوروزی هستند و هر یک به نحوی قسمتی از این کار بر عهده گرفته اند.

سیفی یادآور شد: به عنوان نمونه شهرداری قرار است کار نظافت اماکن تاریخی، گردشگری و مذهبی را به طور فوق العاده در این ایام انجام دهد و سازمان تبلیغات نیز در کمپهای اسکان،‌ مدارس،‌ مکانهای تاریخی و مذهبی با مستقر کردن روحانیون، نماز جماعت برپا خواهد کرد.

وی همچنین از شدت گرفتن نظارت بر هتلها،‌ مهمانپذیرها، مراکز اقامتی بین راهی و ... خبر داد و افزود: سال گذشته یزد کمترین میزان شکایت از این بخشها را داشته است و امسال نیز تلاش می شود با نظارتی دقیق، رضایت مردم تا حد بالایی تامین شود.

سیفی خاطرنشان کرد: اداره میراث فرهنگی در ایام نوروز از ساعت هشت صبح تا 10 شب به مردم ارائه خدمات خواهد کرد و علاوه بر آن تلن های 6203252 و 6250004 به طور شبانه روزی آماده پاسخگویی به انتقادات،‌ پیشنهادات‌، شکایات و ... مسافران نوروزی است.

وی توزیع اقلام فرهنگی، نصب نقشه راهنما به صورت بنر در 20 نقطه از شهر و چهار نقطه در هر یک از شهرستانها‌، راه اندازی سامانه پیام کوتاه،‌ ایجاد 33 پایگاه اطلاع رسانی در نقاط مختلف استان یزد و ساماندهی و مراکز تفریحی،‌ اقامتی و گردشگری و توسعه مجتمع های بین راهی و ایجاد سرویسهای بهداشتی جدید را از مهترین اقدامات میراث فرهنگی در این ایام اعلام کرد.

به گفته وی،‌ سال گذشته سه میلیون و 640 هزار نفر وارد استان یزد شدند که از این تعداد 853 هزار و 537 نفر در این استان اسکان یافتند و امسال نیز پیش بینی می شود بیش از 3.5 میلیون نفر وارد یزد شوند.

استان یزد چهارمین استان گردشگر پذیر کشور و پایلوت گردشگری به شمار می رود.