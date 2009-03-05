300 هسته پژوشی در مساجد شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی محمد عظیمی عصر پنجشنبه در آئین تجلیل از فعالان کانونهای فرهنگی هنری مساجد گلستان در کانون قدس افزود: همچنین 170 کانون تخصصی در 14 رشته از دیگر اقدامات برجسته در این بخش است که در راستای توسعه فعالیتهای فرهنگی در مساجد انجام شده است.

وی اظهار داشت: نخبه پروری و تقویت کردن از دیگر کارهایی است که از چندی پیش شروع شده و تفاهمنامه هایی در این زمینه امضاء شده است.

وی خاطرنشان کرد: مسجد خانه خدا و پناهگاه مومنین برابر دشمن است که به عنوان کانون مبارزه و فرماندهی در دوران انقلاب شکل گرفته است.

به گفته عظیمی، در حال حاضر پنج هزار و 700 کانون فرهنگی و هنری در مساجد کشور فعال بوده که تا پایان سال جاری 300 کانون نیز اضافه می شود.

نماینده ستادعالی کانونهای مساجد کشور بیان داشت: در 13 سال قبل از دولت نهم در مجموع 24 میلیارد ریال به کانونهای فرهنگی و هنری در مساجد کشور اختصاص یافته بود که این اعتبارات در دولت نهم با رشد 600 درصدی به 124 میلیارد ریال افزایش یافته است.

غلامرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز گفت: مسجد یکی از بهترین و ارجمند ترین مکان تربیت انسان بوده، به گونه ای که پیامبر اکرم (ص) بنای مسجد را بعد از علم قرار داد.

وی افزود: درشرایط کنونی برای مقابله با دشمنان قسم خورده باید فعالیتهای فرنگی در مساجد را توسعه داد و نباید به وضع موجود قانع بود.

در این آئین از شماری از فعالان کانونهای مساجد گلستان قدردانی شد.