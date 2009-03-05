میکروفون خبرنگاران با چشم رونالدو برخورد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، بازیکن تیم فوتبال کورینتیانس بامداد امروز پس از دوری 13 ماهه از میادین فوتبال در دقیقه 68 دیدار با "ایتومبیارا" به میدان آمد اما پس از پایان دیدار و پس از برخورد میکروفون خبرنگاران با چشم راستش، بشدت دچار آسیب دیدگی شد و بی آنکه پاسخ رسانه ها را بدهد محل مسابقه را ترک کرد.

بازیکن پیشین تیم فوتبال میلان در فوریه سال گذشته در دیدار با لیورنو از ناحیه زانوی چپ دچار آسیب دیدگی شد و درمان او بیش از یک سال به طول انجامید.

رونالدو که در تیم برزیلی کورینتیانس با شماره دلخواه خود یعنی 9 به میدان می رود در حال حاضر با مشکلاتی از جمله اضافه وزن مواجه است.

مارکو منه زس، مربی کورینتیانس ، در پایان این بازی گفت: او شروع خوبی داشت. رونالدو بخوبی دریبل کرد و حرکت های قابل قبولی داشت.