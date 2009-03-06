سفر مجدد معاون کلینتون به بیروت/ادامه دخالتهای آمریکا در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان،"جفری ویلتمن" معاون وزیر امور خارجه آمریکا امروز در بیروت با "فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان دیدار کرد.



ویلتمن مدعی شد حمایت آمریکا از لبنان به خاطر استقلال و حاکمیت آن ادامه خواهد یافت.

وی بدون توجه به نقض مکرر قطعنامه 1701 از سوی رژیم صهیونیستی و تجاوز مستمر جنگنده های این رژیم به حریم هوایی لبنان گفت : دوست داریم قطعنامه 1701 از سوی همه طرفها به طور کامل اجرا شود.



معاون امور خاورمیانه وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد : من از بازگشت مجددم به لبنان خوشحالم و معتقدم همه میزان احترام و دوستی مرا نسبت به مردم لبنان می دانند .



سفیر سابق آمریکا در لبنان ادعا کرد : هدف من از این سفر ابلاغ تاکید دولت جدید آمریکا به ریاست باراک اوباما به مسئولان و ملت لبنان است به اینکه حمایت آمریکا از لبنان همچنان ادامه خواهد یافت و ایالات متحده به شدت از استقلال و حاکمیت لبنان حمایت می کند.



معاون کلینتون چندی پیش نیز به لبنان سفر کرده بود،سفرهای پیاپی مقامهای آمریکایی به لبنان با واکنش منفی بسیاری از شخصیتهای سیاسی و مذهبی و پارلمانی این کشور روبرو شده است و آن را نشان دهنده دخالت آشکار واشنگتن در امور داخلی لبنان دانسته اند.