سموم پرخطر در بخش کشاورزی حذف می شود

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وزارت جهادکشاورزی، حسن عسگری افزود: حذف سموم پرخطر بر اساس استانداردها و شاخصهای بین المللی انجام می گیرد و سموم کم خطر، سموم گیاهی، حشره کش های بیولوژیک و روشهای غیر شیمیایی جایگزین سموم پرخطر در بخش کشاورزی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به 254 قلم سموم در کشور مجوز مصرف دارند، گفت: از ابتدای سال جاری، کارگروه تخصصی در قالب برنامه ساماندهی مصرف آفت کش ها در کشور کار بررسی و شناخت چالشهای موجود در زمینه مصرف سموم در تولید محصولات کشاورزی را شروع کرده است.

عسگری اضافه کرد: این کارگروه ، سموم کم خطر دنیا را شناسایی و به بخش کشاورزی معرفی خواهد کرد.

وی اقدام دولت در حذف یارانه سموم و اختصاص آن به توسعه مبارزه بیولوژیکی و کنترل غیر شیمیایی آفات را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: با حذف یارانه و افزایش قیمت سموم، حدود 2 تا 3 رصد مصرف سموم در بخش کشاورزی کاهش یافته است.

به گفته عسگری، امسال از محل یارانه سموم، نزدیک به 20 میلیارد تومان به سازمان حفظ نباتات کشور اختصاص یافته است که بخشی از آن صرف شبکه پیش آگاهی، آموزش کارشناسان نظام مهندسی و نهاده های بیولوژیک و غیر شیمیایی شده و در اختیار کشاورزان قرار داده می شود.

وی در ادامه تقویت زیر ساختها در تحقیقات گیاه پزشکی را ضروری خواند و گفت: تقویت زیرساختها در تحقیقات گیاه پزشکی نیاز به اعتبار دارد که در این راستا و تخصیص بخشی از یارانه سموم، به زودی تفاهم نامه ای میان موسسه تحقیقات گیاه پزشکی و سازمان حفظ نباتات کشور منعقد می شود.

عسگری، اعتبار مورد نیاز این موسسه از محل یارانه سموم برای تقویت زیرساختها را 2 تا 3 میلیارد تومان اعلام کرد و اذعان داشت: این مبلغ در زمینه معرفی و تولید نهاده های بیولوژیک و غیر شیمیایی در داخل کشور، توسعه برنامه مدیریت کنترل تلفیقی آفات و آموزش کاربردی و اثر بخش کشاورزان و کارشناسان در بخش خصوصی استفاده خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در صورت تامین اعتبارات از محل یارانه سموم، تا پایان امسال 30 مورد باقیمانده مجاز سم - محصول نیز معرفی خواهد شد.