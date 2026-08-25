به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلیلی مقدم در حاشیه سفر به دامغان و در گفتوگو با خبرنگاران، با تشریح برنامههای راهبردی سازمان حفظ نباتات اظهار کرد: ارتقای کیفیت نهادههای کشاورزی، استانداردسازی سموم و بهروزرسانی روشهای مدیریت آفات از اولویتهای اصلی این سازمان است.
وی با اشاره به اجرای رویکردهای جدید در مبارزه با آفات افزود: با تغییر رویکرد علمی از مبارزه با «پوره» به مبارزه با «سن مادر» در محصول گندم، میزان خسارت ناشی از سن در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۴ درصد کاهش یافت.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: اصلاح روشهای مبارزه و تغییر نرمهای مقابله با آفات میتواند بهطور مستقیم در افزایش بهرهوری و رشد تولید محصولات کشاورزی مؤثر باشد.
جلیلی مقدم با اشاره به اقدامات انجامشده برای ارتقای کیفیت آفتکشها بیان کرد: طی دو سال اخیر، ۳۲ قلم سم پرخطر از سبد سموم کشور حذف و ۳۳ قلم سم کمخطر و پایه زیستی جایگزین آنها شده است.
وی افزود: در راستای تفاهمنامه منعقدشده با سازمان ملی استاندارد، در گام نخست طرح درج نشان استاندارد برای ۳۰ قلم سم پرمصرف اجرا شده و هدفگذاری شده است که طی سه سال، تمامی سموم مصرفی کشور مشمول استاندارد اجباری شوند.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور همچنین از تقویت نظارت بر بازار نهادههای کشاورزی خبر داد و گفت: تفاهمنامههای نظارتی با اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای کنترل دقیقتر بازار و ارتقای سلامت نهادهها منعقد شده است.
جلیلی مقدم، گذار به کشاورزی هوشمند را از دیگر برنامههای سازمان حفظ نباتات عنوان کرد و ادامه داد: استفاده از مدلهای پیشآگاهی، دادهمحوری و هوش مصنوعی برای تعیین زمان دقیق سمپاشی، کاهش هزینهها و افزایش کارایی تولید در دستور کار قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه دیپلماسی تجاری یادآور شد: پروتکلهای صادراتی و تفاهمنامههای بینالمللی با کشورهای هند، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ویتنام و فیلیپین به امضا رسیده است.
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