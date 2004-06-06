محمود گلابدره اي و ترسيم وضعيت كتاب و ادبيات در ايران

غالبا در برنامه هايي كه در صدا و سيما به مباحث كتاب و ادبيات پرداخته مي شود ، شناخت مجري برنامه از حوزه فرهنگ و ادبيات در نازل ترين سطح است و طبيعي است كه بيگانگي و عدم شناخت مجري يك برنامه فرهنگي با موضوع ، برنامه را به حاشيه هدايت مي كند

نام گوينده : محمود گلابدره اي

درصف نويسندگان امروز كساني ايستاده اند كه نه ابتكاري در نوشتن دارند و نه اصولا براي اين كار وقت مي گذارند ، علاقه اي هم به ادبيات ناب ندارند و صرفا تابع مخاطب و خواسته او هستند كه بهتر است بگوييم دنباله روي مخاطب هستند ، اين ها ادعاي مخاطب گرايي دارند اما با اين دنباله روي خاموش به ادبيات ضربه مي زنند.





اين رمان نويس با بيان اين مطلب به خبرنگارادبي " مهر" گفت : مطبوعات و صدا و سيما براي كتابخواني و نقد و بررسي آثار اهل فرهنگ اهميت چنداني قائل نيستند ، چرا كه سالهاست مخاطبان مطبوعات و صدا و سيما از يك برنامه آزاد گفت و گو و نقد و نظر در باب ادبيات و كتاب محروم هستند ، اگر هم گاهي گريزي به اين موضوع زده شده ، عملا گامي رو به جلو برداشته نشده است.نويسنده " سرنوشت بچه شمرون " و " لحظه هاي انقلاب " در ادامه افزود : غالبا در برنامه هايي كه در صدا و سيما به مباحث كتاب و ادبيات پرداخته مي شود ، شناخت مجري برنامه از حوزه فرهنگ و ادبيات در نازل ترين سطح است و طبيعي است كه بيگانگي و عدم شناخت مجري يك برنامه فرهنگي با موضوع ، برنامه را به حاشيه هدايت مي كند ، نه نتيجه اي به دست مي آيد و نه چيزي عايد مخاطباني مي شود كه ساعاتي را صرف كرده اند.گلابدره اي كه به تازگي رمان " منير " را در انتشارات " آشيانه كتاب " منتشر كرده است ، با تاكيد بر اين كه تشكيل جلسات نقد و بررسي كتاب در مطبوعات و صدا و سيما بايد جدي تر از مجموعه هاي فرهنگي و غيررسانه اي دنبال شود ، چرا كه امكان دستيابي مردم به رسانه ها بيشتر است ، خاطرنشان ساخت : قضاوت كننده اصلي در اين برنامه ها و نشست ها خود مخاطب است ، زيرا او با تداوم در پيگيري اين برنامه ها و مطالعات جهت دارمي تواند بعدها سره را از ناسره تشخيص دهد ، وضعيت موجود در حوزه كتاب و ادبيات ، به ويژه ادبيات داستاني به خاطر نبودن اين نقد و بررسي هاست .محمود گلابدره اي با انتقاد از غربت ادبيات داستاني در نظام آموزشي كشور گفت : دردبيرستانها و دانشگاه هاي كشور ، معلمين و استادان بايد در جهت معرفي ادبيات داستاني و ايجاد الفت بين دانش آموزان و دانشجويان با ادبيات داستاني ، روش هاي بهتري را در پيش بگيرند ، يعني به دانشجو و دانش پژوه اين نكته مهم را تفهيم كنند كه به جز كتاب هاي درسي ، كتاب هاي ديگر نيزدررشد و تعالي آنان نقش دارند.خالق آثاري چون " پرستو " ، " صحراي سرد " ، " دال " ، آهوي كوهي " و ... تصريح كرد : متاسفانه خود معلمين و عده اي از استادان دانشگاه ، هيچ علاقه اي به خواندن كتاب ندارند ، مدركي دارند و همان مطالبي را كه ياد گرفته اند ، به شاگردان و دانشجويان خود مي آموزند ، بسياري از اين آقايان با شعر و ادب معاصر هيچ گونه آشنايي ندارند ، چرا كه فرهنگ حاكم بر مراكز علمي ما چنين شرايطي را پديد آورده است .گلابدره اي در همين زمينه يادآور شد : متاسفانه بيشتر استادان دانشگاه حتي در زمان تحصيل خود نيزكمتر پيش آمده تا كتابي بخوانند ، حوصله و عشقي نيز در آنها ديده نمي شود تا خودشان را با جريانهاي پوياي مطالعاتي وفق دهند وحداقل ادبيات معاصر خودشان را بشناسند ، اين درحالي است كه كمتر پيش آمده است كه شاعران و نويسندگان موفق ما نيزاز دانشگاه برخاسته باشند و براساس كوشش شخصي توانسته اند موفق شوند ، زيرا در دانشگاه هاي ما مطالعه آزاد و خلاقيت نيست.اين رمان نويس كه چندي پيش مورد تجليل قرار گرفت ، با تاكيد بر اين كه آشنايي با متون ادبي كلاسيك براي همه لازم است ، به ويژه كساني كه مي خواهند به صورت حرفه اي و تخصصي وارد حوزه ادبيات شوند ، اظهار داشت : متاسفانه در كتاب هاي درسي قطعاتي از ادبيات كلاسيك ايران انتخاب و درج مي شود كه انزجار و فرار دانش آموز را از اين نوع از ادبيات به دنبال دارد و به اعتقاد من اين نكته قابل بررسي است ، آيا ايجاد دلزدگي در جوانان و نوجوانان نسبت به ادبيات پرشكوه گذشته ايران جزء رسالت هاي آموزشي و تربيتي است !؟محمود گلابدره اي گفت : اين خود نوعي خلاقيت است كه متون ساده و پرمغز براي كتاب هاي درسي انتخاب شود تا سبب جذب جوان به ادبيات كلاسيك گردد و مخاطب با مطالعه آن تشويق شود تا بقيه آثار كلاسيك را نيز بخواند ، نه اين كه از نيمه راه برگردد و فكر كند كه همه ادبيات ما همين متون دشوار و پيچيده است.اين رمان نويس كه لحظه به لحظه پيروزي انقلاب اسلامي را در رمان " لحظه هاي انقلاب " به ثبت رسانده است ، دربخشي ديگر از صحبت هاي خود به رابطه مخاطب و ادبيات اشاره كرد و يادآور شد : متاسفانه در صف نويسندگان امروز هم كساني ايستاده اند كه نه ابتكاري در نوشتن دارند و نه اصولا براي اين كار وقت مي گذارند ، علاقه اي هم به ادبيات ناب ندارند و صرفا تابع مخاطب و خواسته او هستند كه بهتر است بگوييم دنباله روي مخاطب هستند ، اين ها ادعاي مخاطب گرايي دارند اما با اين دنباله روي خاموش به ادبيات ضربه مي زنند.وي افزود : كتاب هايي هم كه در زمره ادبيات ناب باشد ، كمتر توسط اين عده از نويسندگان خوانده مي شود ، زيرا نمي خواهند در حين خواندن كتاب فكر خود را به كار بياندازند و يا درون قهرمان رمان را بكاوند و چيزي دريابند و همين طور به روند غلط خود ادامه مي دهند تا جايي كه ديگر دستشان براي مخاطبان هم رو مي شود.گلابدره اي در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگار ادبي مهر خاطرنشان ساخت : كار نويسندگي عشق و هنر مي خواهد ، همان چيزي كه در وجود برخي نيست ، بيش از آنكه نيروي عقل براي يك نويسنده مطرح باشد ، عشق براي او صاحب جايگاه و اهميت است.

محمود گلابدره اي : هنگامي كه براي فرهنگ و ادبيات هيچ رسانه و مجموعه اي وقت كافي نگذارد ، پديد آورندگان آثار نازل و بنجول ، صاحب ادعا مي شوند و فكر مي كنند با تجديد چاپ كتابشان كه صدها اما واگر به دنبال خود داشته ، توانسته اند " ادبيات ناب " را پشت سر بگذارند!





اين رمان نويس با اشاره به اين كه عشق به نويسندگي در وجود خود نويسنده است و مخاطب فقط نشانه هايي از آن را با اثر نويسنده در مي يابد و اين عشق با حساب و كتاب و نظر مخاطب ارتباط خاصي ندارد ، تصريح كرد : سير زندگي هر نويسنده و نوع آثاري كه در طول عمر ادبي خود خلق مي كند ، گوياي ماندگاري يا عدم ماندگاري اوست ، اين كه دو روز آثار كسي را بخرند و فكر كنيم كه فلاني ماندگار است و روز ديگر نوبت به ديگري واگذار شود و او را نيز در حلقه ماندگاري تصور كنيم ، يك اشتباه و توهم است.محمود گلابدره اي افزود : جامعه اهل فرهنگ و كتاب بايد ها و نبايدها را مشخص مي كند ، يك نفر نمي تواند براي مطالعه و فرهنگ يك جامعه تعيين تكليف كند ، اما هنگامي كه براي فرهنگ و ادبيات هيچ رسانه و مجموعه اي وقت كافي نگذارد ، پديد آورندگان آثار نازل و بنجول ، صاحب ادعا مي شوند و فكر مي كنند با تجديد چاپ كتابشان كه صدها اما واگر به دنبال خود داشته ، توانسته اند " ادبيات ناب " را پشت سر بگذارند! در حالي كه دچار غفلت هستند.وي در پايان تصريح كرد : منظور من از نشست ها و جلسات نقد و بررسي كتاب ، نشست هاي عمومي و تخصصي است ، نه عده معدودي كه جاهايي را قبضه كرده اند و به جوسازي و صحبت هاي درگوشي و قضاوت هاي حزبي سرگرم هستند.