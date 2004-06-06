  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ خرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۲۱

با گزارش شعب 15 گانه

تاكنون اعتبارنامه 274 نماينده به تصويب مجلس رسيده است

با ارايه گزارش دو شعبه ديگر از مجموع شعب 15گانه و تصويب اعتبارنامه دو نماينده ديگر شمار نمايندگاني كه اعتبار نامه آنان به تصويب رسيده است به 274 نفر رسيد .

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، در اجراي ماده 68 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اعتبارنامه دو نماينده زير به تصويب نمايندگان رسيد:

1- امير رضا خادم ازغدي - نماينده مردم تهران
2- علي باغبانيان - نماينده مردم نطنز

با قرائت گزارش شعب 15 گانه و تصويب اعتبارنامه اين دو نماينده ، تعداد نمايندگاني كه اعتبارنامه آنان تاكنون به تصويب رسيده است به 274 نفر رسيد و قرار است در جلسات آينده باقي مانده اعتبارنامه ها به تصويب برسد .

حدادعادل درپايان قرائت گزارش شعب با تبريك به نمايندگان از آنان خواست كه تقوا و امانت را در طول مدت نمايندگي مدنظر داشته باشند.

رييس موقت مجلس هفتم با بيان اينكه نمايندگان مجلس نمايندگان همه ملت ايران هستند ، گفت: مجلس هفتم نماد منافع ملي و همبستگي ملي است و اميدوارم نمايندگان در عين داشتن دغدغه مشكلات حوزه انتخابيه به منافع ومصالح ملي دقت داشته باشند .

کد مطلب 84560

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها