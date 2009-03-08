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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۲۲

تولیدکنندگان بوشهری قدرت تولید فرش و گبه را از دست داده اند

تولیدکنندگان بوشهری قدرت تولید فرش و گبه را از دست داده اند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: گبه و فرش بافی از صنایع دستی و خانگی برجسته استان بوشهر است که بنا به دلایل عدیده در سالهای اخیر تولید کنندگان بومی اکثرا قدرت تولید خود را از دست داده و بازار را واگذار کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، بعد از ظهر امروز سید حسین حسینی محمدی در دومین جشنواره فرش و گبه استان بوشهر افزود : به همین لحاظ و به منظور تقویت تولیدکنندگان فرش و گبه در استان بوشهر این سازمان از سال 84 برای تشکیل اتحادیه های صنفی، ایجاد کارگاههای فرش، صدور کارت شناسایی برای فرش بافان، برگزاری دوره های به بافی و بیمه بافندگان تلاش و فعالیتهایی را در زمینه بازاریابی فرش استان با اولویت کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز کرده است.

وی اظهار داشت: تاسیس شش اتحادیه فرش دستباف، تشکیل 954 پرونده دریافت تسهیلات بانکی فرش خانگی، معرفی 921 نفر بافنده به سازمان تامین اجتماعی، برگزاری 31 دوره آموزش به بافی برای هزار و 411 بافنده، صدور هفت هزار و 780 فقره کارت بافندگی و تعداد 56 فقره پروانه کسب از جمله اقدمات انجام شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: همچنین این جشنواره با هدف ایجاد زمینه ای مناسب در ارتقای منزلت شغلی قالیبافان و دست اندرکاران هنر و صنعت فرش،شناساندن هرچه بهتر فرش دستباف استان بوشهر و تاثیر بسزای آن در اقتصاد کشور، افزایش صادرات غیرنفتی، ارایه راهکارهای مناسب برای توسعه و زنده نگه داشتن صنعت فرش دستباف برگزار شده است.

استاندار بوشهر نیز گفت: استقبال بافنده ها از جشنواره فرش و گبه استان بوشهر نشان دهنده استعداد استان بوشهر در این بخش است.

ابوطالب شفقت افزود: توسعه و رونق این صنعت در استان بوشهر نیازمند حمایت و توجه مسئولان است که امیدواریم مسئولان فرش کشور به قابلیت ها و پتانسیل های موجود در این استان در این بخش توجه ویژه ای داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت رونق بازارهای خارجی برای عرضه فرش در استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به اینکه اکنون صادرات فرش استان بوشهر از طریق استانهای همجوار صورت می گیرد باید صادرات فرش در این استان بومی شود.

کد مطلب 845936

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