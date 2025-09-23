مدیرکل صمت بوشهر: ۱۰۰۰ بافنده استان در زمینه گبه فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تولید فرش در استان بوشهر یکی از ظرفیت‌های مهم در حوزه مشاغل خانگی است.

وی افزود: استان بوشهر با وجود ظرفیت بالای خود، هم اکنون حدود هزار بافنده فعال در حال تولید گبه طرح شول در بخش گناوه و دیلم و شول می‌باشند که طی ۳ سال اخیر با برگزاری جشنواره شول و شناسایی فعالان و ارائه تسهیلات مشاغل خانگی سعی بر تداوم این هنر _ صنعت ارزنده بوده است.

کشاورز عنوان کرد: در حوزه صادرات گبه، استان بوشهربرای توسعه بازارهای بین‌المللی و افزایش سهم صادرات گبه شول در بازارهای جهانی، برنامه‌های حمایتی در قالب تسهیلات بانکی از سوی اداره کل صمت استان در نظر گرفته است که صادرات گبه و فرش استان بیشتر به کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین در قالب شرکت در نمایشگاه هانوفر کشورهای اروپایی، امارات، تاجیکستان و عمان انجام گردد.

وی خاطر نشان کرد: ارائه تسهیلات مشاغل خانگی در قالب مستقل و پشتیبان (کارگاهی) و تسهیلات تبصره ۱۶ به بافندگان. پیگیری بیمه تأمین اجتماعی و عشایر و قالیبافان از جمله اقدامات مهم اداره کل صمت استان در راستای حمایت از مشاغل بوده است.