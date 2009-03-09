مجمع بین المجالس اسلامی حکم دادگاه لاهه علیه البشیر را تاسف آور خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور "محمود ارول" دبیر کل این مجمع با صدور بیانیه ای نگرانی عمیق خود را از حکم دادگاه لاهه برای تعقیب رئیس جمهوری سودان اعلام کرد.

وی در بیانیه خود اعلام کرد که صدور چنین حکمی می تواند صلح و ثبات را در منطقه دارفور با موانعی رو به رو سازد.

گفتنی است که چهارشنبه چهاردهم اسفند ماه دادگاه لاهه حکم بازداشت عمر البشیر را به اتهام دست داشتن در کشتار مردم دارفور صادر کرد.

این اقدام دادگاه بین المللی لاهه با مخالفت و در عین حال با بدبینی کشورهای دیگر از جمله ایران، چین و بسیاری از کشورهای اسلامی و آفریقایی مواجه شد.