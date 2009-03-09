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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۵۱

مجمع بین المجالس اسلامی حکم دادگاه لاهه علیه البشیر را تاسف آور خواند

مجمع بین المجالس سازمان کنفرانس اسلامی از صدور حکم تعقیب عمر البشیر رئیس جمهوری سودان از سوی دادگاه بین المللی کیفری عمیقاً ابراز تاسف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور "محمود ارول" دبیر کل این مجمع با صدور بیانیه ای نگرانی عمیق خود را از حکم دادگاه لاهه برای تعقیب رئیس جمهوری سودان اعلام کرد.

وی در بیانیه خود اعلام کرد که صدور چنین حکمی می تواند صلح و ثبات را در منطقه دارفور با موانعی رو به رو سازد.

گفتنی است که چهارشنبه چهاردهم اسفند ماه دادگاه لاهه حکم بازداشت عمر البشیر را به اتهام دست داشتن در کشتار مردم دارفور صادر کرد.

این اقدام دادگاه بین المللی لاهه با مخالفت و در عین حال با بدبینی کشورهای دیگر از جمله ایران، چین و بسیاری از کشورهای اسلامی و آفریقایی مواجه شد.

کد مطلب 846410

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