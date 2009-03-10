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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۳۴

"آرای اخلاقی علامه طباطبایی" منتشر شد

"آرای اخلاقی علامه طباطبایی" منتشر شد

کتاب "آرای اخلاقی علامه طباطبایی" به قلم رضا رمضانی از سوی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش اول تحقیق مذکور"مقدمات مباحث اخلاق" نام دارد که "چیستی اخلاق و مفاهیم اخلاقی"، "رابطه علم اخلاق و علوم دیگر" و "آیا اخلاق قابل تغییر است؟" ازجمله مباحث مطرح شده در این فصل است.

بخش دوم اثر تحت عنوان "منابع و مسالک اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی" به "مسالک و روش های اخلاقی"، "منطق کشف یا منابع اخلاق اسلامی" می پردازد.

"مسائل بنیادی اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی"، "رابطه دین و اخلاق"، "رابطه ادراکات حقیقی و اعتباری"، "اطلاق و نسبیت در اخلاق و کلیت قوانین اخلاقی از جمله مباحث بخش سوم را تشکیل می دهد.

"حسن و قبح عقلی"و "رابطه باید و هست" در بخش چهارم مورد بحث قرار می گیرد و "تعریف فضیلت و رذیلت"، "چگونگی آراستن به فضایل و دوری از رذایل"، "پشتوانه فضایل اخلاقی"، "رابطه فضیلت و سعادت"نیز در زمره مباحث مطرح شده در بخش پنجم این اثر است.

در بخش پایانی کتاب مذکور،  نویسنده "نسبت اخلاق دینی با اخلاق سکولار و آزادی" را در مباحث "اخلاق دینی و اخلاق سکولار"و "رابطه اخلاق دینی و آزادی از دیدگاه علامه طباطبایی" مورد مداقه قرار می دهد. 

کد مطلب 847093

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