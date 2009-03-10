"آرای اخلاقی علامه طباطبایی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش اول تحقیق مذکور"مقدمات مباحث اخلاق" نام دارد که "چیستی اخلاق و مفاهیم اخلاقی"، "رابطه علم اخلاق و علوم دیگر" و "آیا اخلاق قابل تغییر است؟" ازجمله مباحث مطرح شده در این فصل است.

بخش دوم اثر تحت عنوان "منابع و مسالک اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی" به "مسالک و روش های اخلاقی"، "منطق کشف یا منابع اخلاق اسلامی" می پردازد.

"مسائل بنیادی اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی"، "رابطه دین و اخلاق"، "رابطه ادراکات حقیقی و اعتباری"، "اطلاق و نسبیت در اخلاق و کلیت قوانین اخلاقی از جمله مباحث بخش سوم را تشکیل می دهد.

"حسن و قبح عقلی"و "رابطه باید و هست" در بخش چهارم مورد بحث قرار می گیرد و "تعریف فضیلت و رذیلت"، "چگونگی آراستن به فضایل و دوری از رذایل"، "پشتوانه فضایل اخلاقی"، "رابطه فضیلت و سعادت"نیز در زمره مباحث مطرح شده در بخش پنجم این اثر است.

در بخش پایانی کتاب مذکور، نویسنده "نسبت اخلاق دینی با اخلاق سکولار و آزادی" را در مباحث "اخلاق دینی و اخلاق سکولار"و "رابطه اخلاق دینی و آزادی از دیدگاه علامه طباطبایی" مورد مداقه قرار می دهد.

