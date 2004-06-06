انفجاري مهيب قدس غربي را لرزاند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه ، اين انفجار مهيب اتوبوس حامل صهيونيستها را در يكي ازحومه هاي قدس غربي لرزاند اما هنوز جزييات آن منتشر نشده است.



تاكنون مشخص نشده اين انفجارناشي ازعمليات شهادت طلبانه گروههاي جهادي فلسطيني بوده يا ناشي ازانفجاربمب ، اما العربيه افزود : اين اولين انفجارطي سه ماه گذشته تاكنون است كه درسرزمين هاي اشغالي روي مي دهد.



هنوز هيچ يك از گروههاي جهادي فلسطين مسئوليت اين انفجار را به عهده نگرفته اند .



پيشترگروههاي جهادي فلسطين رژيم صهيونيستي را به انتقام سخت ونيز انتقام خون شيخ احمد ياسين رهبر روحاني جنبش مقاومت اسلامي فلسطين( حماس) وعبدالعزيز الرنتيسي جانشين وي كرده تهديد كرده بودند.



خبر ديگر اينكه نيروهاي اشغالگر اسراييلي امروزدرحمله به منطقه البرازيل درجنوب نوارغزه سه فلسطيني را مجروح كردند.



درواكنش به اين اقدام مبارزان فلسطيني بمبي را در مسير عبور يك خودرو حامل نيروهاي اسراييلي در نزديكي خط فاصل بين نوار غزه و مصر منفجر كردند كه منجر به زخمي شدن شماري ازصهيونيستها شد.



ديشب هم يك نظامي صهيونيست در شهرك صهيونيست نشين غوش قطيف در مركزنوارغزه هدف گلوله قرارگرفت وبه شدت زخمي شد.



علاوه براين دوپايگاه نيروهاي اسراييلي در نزديكي شهرك صهيونيست نشين "نووه دوكاليم" درغرب خان يونس مورد حمله قرار گرفت كه هنوز از ميزان تلفات وخسارات احتمالي آن گزارشي منتشر نشده است .