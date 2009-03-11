ایران و آلمان با زباله شهری نیروگاه 10مگاواتی برق می سازند

جواد نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر زیست توده (biomass) را اجزای تجزیه پذیر بقایای گیاهی و جانوری شامل زایدات کشاورزی و جنگلی، فضولات دامی، زباله های شهری و فاضلابهای شهری و فاضلابها و پسابهای صنعتی دانست و گفت: در دنیا منابع زیست توده چهارمین منبع بعد از نفت و گاز و زغال سنگ است که بیش از 11 درصد از انرژی مورد نیاز بشر را تامین می کند.

در دنیا منابع زیست توده چهارمین منبع بعد از نفت و گاز و زغال سنگ است که بیش از 11 درصد از انرژی مورد نیاز بشر را تامین می کند

وی با بیان اینکه در حال حاضر به دو شکل سنتی و مدرن از این منبع انرژی استفاده می شود، افزود: یکی از قدیمی ترین تجربیات استفاده مدرن از زیست توده در ایران توسط شیخ بهایی بوده ولی علی رغم این پیشینه در حال حاضر ایران به شکل سنتی از این منبع برای تامین انرژی مورد نیاز استفاده می کند.

مدیر دفتر زیست توده سازمان انرژیهای نو ایران از تدوین اطلس زیست توده خبر داد و گفت: این اطلس به منظور تعیین پراکندگی منابع انرژی زیست توده در سطح کلان کشور تدوین می شود که نتایج آن می تواند در راه اندازی نیروگاههای تولید انرژی زیست توده استفاده شود.

نصیری با بیان اینکه از سال 72 در وزارت نیرو فعالیت در زمینه انرژیهای نو آغاز شد، اظهار داشت: همزمان با آغاز فعالیت در این زمینه پروژه هایی تحت عنوان پتانسیل سنجی 5 منبع زیست توده شامل بقایای گیاهان و جانوری، زایدات کشاورزی و جنگلی و فضولات دامی، زباله های شهری، فاضلاب شهری و پسماندهای صنعتی تعریف و اجرا شد. نتیجه این تحقیقات نشان داد که در این زمینه پتانسیلهای خوبی در کشور وجود دارد.

مطالعه امکان سنجی برای احداث نیروگاه با سوخت زباله شهری با ظرفیت 10مگاوات با همکاری مشاور ایرانی و همکار آلمانی آغاز شده که در حال حاضر در دست اقدام است

وی وجود بیش از 400 میلیون تن زایدات کشاورزی، جنگلی و فضولات دامی، بیش از 20 میلیون تن زباله و بیش از 5 میلیارد متر مکعب فاضلاب انسانی در سال را از جمله این پتانسیلهای ذکر کرد و اظهار داشت: بر این اساس مطالعه امکان سنجی برای احداث نیروگاه با سوخت زباله شهری با ظرفیت 10 مگاوات با همکاری مشاور ایرانی و همکار آلمانی آغاز شد و در حال حاضر در دست اقدام است.

نصیری با اشاره به اینکه در سال 2004 حدود 170 هزار گیگاوات ساعت برق از منابع تجدید پذیرزیست تولید شد که رتبه دوم پس از نیروگاههای برق- آبی را دارد به مهر گفت: بررسیهای اولیه نشان می دهد که در ایران میزان پتانسیل بالقوه انرژی قابل استحصال از منابع زیست توده معادل 6/15 میلیون تن نفت خام در سال 2000 بوده است که از این میزان 59 درصد سهم کشاورزی و جنگل، 11 درصد سهم زباله های شهری، 28 درصد سهم فضولات دامی، 2 درصد سهم فاضلابهای شهری و 5 درصد سهم صنایع غذایی است.

مدیر دفتر زیست توده لازمه احداث این نوع نیروگاهها را تهیه پراکندگی زیست توده در کشور دانست و تاکید کرد: از رو اقدام به تدوین اطلس زیست توده برای زباله های شهری و 4 منبع زیست توده شامل زائدات کشاورزی- جنگلی، فضولات دامی، فضلابهای انسانی و پسابها و پسماندهای صنعتی کردیم.

وی در این باره توضیح داد: این پروژه به منظور شناسایی سایتهای مناسب برای بهره گیری از انرژی قابل استحصال از منابع زیست توده، ترویج فرهنگ استفاده از منابع زیست توده در تولید انرژی و سوخت از طریق شناخت قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم، بررسیهای اقتصادی و فنی فناوریهای متناسب با استحصال انرژی از منابع زیست توده و راههای گسترش آنها و شناخت ظرفیتها و منابع استحصال انرژی زیست توده اجرا می شود.

تدوین اطلس پراکندگی زباله های صنعتی، فضولات دامی و زائدات کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است ضمن آنکه گزارشی از امکان پشتیبانی مالی بین المللی برای چند سایت مناسب در قالب پروتکل CDM در دست تدوین است

مدیر دفتر زیست توده سازمان انرژیهای نو ایران با تاکید بر اینکه برای تدوین این اطلس مطالعات اولیه در زمینه زباله ها، وضع موجود مدیریت و انواع فناوریها انجام شد به مهر گفت: این پروژه در سطح کلان و کشوری اجرا شد از این رو این مطالعات در 30 شهر کشور که دارای جمعیت 250 هزار نفر و بیشتر بودند انجام گرفت که در طی آن پتانسیلهای موجود در هر یک ازاین شهرها بررسی شد.

نصیری ادامه داد: بر اساس اطلاعات به دست آمده تدوین اطلس پراکندگی زباله های صنعتی، فضولات دامی و زائدات کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است ضمن آنکه گزارشی از امکان پشتیبانی مالی بین المللی برای چند سایت مناسب در قالب پروتکل CDM در دست تدوین است.

وی با تاکید بر اینکه پیشرفت فیزیکی مطالعات تا کنون 45 درصد است، ادامه داد: این پروژه به دلیل مشکلات مالی در حال حاضر از میان 5 منبع زیست توده تنها بر روی زباله و فاضلاب شهری متمرکز شده است و امیدواریم که در طی برنامه پنجم بودجه مورد نیاز این پروژه در نظر گرفته شود تا این پروژه اجرا شود. این در حالی است که به گفته مدیر دفتر زیست توده اطلاعات به دست آمده در این اطلس می تواند کشور را در زمینه ایجاد و راه اندازی نیروگاههای زیست توده رهنمون کند.