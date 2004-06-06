افزايش فشارها عليه احمد چلبي و كنگره ملي عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اطلاع رساني ايلاف، يك مقام مسئول در كنگره ملي عراق به رياست احمد چلبي عضو سابق هيات رئيسه شوراي حكومت انتقالي عراق اظهار داشت: امروز حكم قضائي عليه " فرانسيس بورك" تبعه آمريكا و مشاور سياسي چلبي صادر شده است.

اين منبع ادامه داد: دليل اين حكم قضايي، مقاومت بروك و منع نظاميان آمريكايي از يورش به منزل و دفاتر احمد چلبي عنوان شده است اما معتقديم كه اين اقدامي براي اعمال فشار عليه احمد چلبي است.



يادآور مي شود چندي پيش نظاميان آمريكايي با همكاري نيروهاي پليس عراق با حمله به منزل ودفاتراحمد چلبي، مقادير زيادي اسناد، مدارك و كامپيوتر را با خود بردند.



اين اقدام عليه دفاتر حزب كنگره ملي در چندين شهر ديگر عراق از جمله الرمادي نيز صورت گرفت.

اين مقام مسئول در كنگره ملي عراق، صدور اين حكم قضايي را مخالف با وعده هاي دموكراسي دانست كه قرار بود درعراق اجرا شود؛ اين حكم قضايي غير قانوني است چرا كه در زمان اشغال عراق صادر شده است.



بورك سه روز پيش بغداد را به مقصد واشنگتن ترك كرده است.

گفتني است اعمال فشارها عليه كنگره ملي عراق ورياست آن احمد چلبي همچنان ادامه دارد درهمين رابطه يك مقام ارشد كنگره ملي خبر داد: ده نفردرحالي كه لباس پليس را برتن داشتند، پنج شنبه شب به منزل يكي ازسران كنگره ملي واقع در منطقه المنصور بغداد حمله كرده، وي را بازداشت و سپس در ازاي دريافت 150 هزار دلار آزاد كردند.

يادآور مي شود احمد چلبي رئيس كنگره ملي عراق ازجمله افراد مورد اطمينان واعتماد واشنگتن به شمارمي رفت اما پس از يورش نظاميان آمريكايي به منزل و دفاتر وي از سوي واشنگتنمغضوب واقع شد .

دولت جرج بوش همچنين درپي پيدا نشدن سلاح هاي كشتارجمعي عراق و اعتراف رسمي كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا در شوراي امنيت مبني بر اشتباه و غير صحيح بودن اطلاعات دريافتي درباره سلاح هاي كشتارجمعي عراق، احمد چلبي را مسئول ارائه اين اطلاعات اشتباه مي داند.

ازاحمد چلبي همچنين به عنوان پيشنهاد دهنده انحلال تشكيلات نظامي عراق به پل برمرحاكم آمريكايي عراق نيزنام برده مي شود.

آمريكا درپي اختلاف نظر شديد با احمد چلبي، اعلام كرد حمايت هاي مالي خود را از حزب چلبي موسوم به كنگره ملي عراق قطع مي كند.

احمد چلبي همچنين پس از تيره شدن روابطش با اداره آمريكايي عراق و انحلال شوراي حكومت انتقالي كه وي عضويت درهيات رئيسه آن را برعهده داشت، تلاش كرد تا با كمك ساير نيروها و احزاب شيعه " بيت الشيعي" را تشكيل و بحران را درشهر مقدس نجف از طريق ديدارها ومذاكرات متعدد با مقتدي صدر حل نمايد

احمد چلبي همچنين به همراه چند تن از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق پس از هتك حرمت حرم علوي درشهر نجف، به نشانه اعتراض در مسجد امام علي شهر كوفه تحصن كرده بودند.

چلبي متولد سال 1945 در خانواده اي مرفه درشهر بغداد است وپس ازسال 1956 بيشترين سالهاي عمر خود را در آمريكا طي كرد.

وي دراواسط دهه 90 ميلادي براي هدايت شورش كردها عليه صدام رئيس جمهور عراق وارد شمال اين كشور شد اما با يورش نظاميان و نيروهاي امنيتي بعثي به دفاتركنگره ملي عراق و بازداشت و اعدام تعداد زيادي از اعضاي كنگره ملي، اين طرح چلبي با شكست مواجه شد.

چلبي در دهه 80 ميلادي با همكاري امير حسن وليعهد وقت اردن و عموي عبدالله دوم پادشاه فعلي اردن اقدام به تاسيس بانكي با عنوان پترا نمود كه پس از ورشكستگي اين بانك، دادگاهي در اردن، چلبي را به اتهام اختلاس به 22 سال زندان محكوم نمود.